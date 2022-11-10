美國中期選舉｜墮胎權之爭下：新女性選民阻共和黨「紅色浪潮」

美國中期選舉8日舉行，根據初步點票結果，身為執政黨而在劣勢的民主黨成績比預期良好。籠罩在高通脹、新冠疫情、種族關係高度緊張等一系列重大社會問題之下的美國選民，沒有一邊倒向共和黨，這一局面的形成恐怕離不開選民對捍衛墮胎權的熱情。



根據美國有線新聞網（CNN）的點票結果，截至發稿前，民主黨與共和黨在參議院各自暫時取得48和49個席位，在不少民主黨陣地未出結果的情況下，民主黨在眾議院以191落後於共和黨的209個席位。在關鍵州份，賓西法尼亞州共和黨參議員候選人敗給民主黨，佐治亞州兩黨參議員候選人則將進行第二輪投票，亞利桑那州目前則是民主黨候選人暫時領先，加上眾議院選情差距並不如預期大，共和黨人看勢只會以較小差距奪回眾議院，參議院則未必易主。

就連民主黨的政治策略專家也對這一形勢感到十分驚訝，他們曾預計通貨膨脹會壓倒其他一切社會問題，並敦促民主黨人花更多時間關注通貨膨脹問題。一些白宮官員在競選的最後幾天也擔心，他們花了太多時間討論墮胎問題，而對高物價的討論太少。

不過，出口民調顯示本次中期選舉中選民對墮胎和通貨膨脹的關注幾乎不相上下。美國全國廣播公司（NBC）的出口民調顯示，幾乎三分之一的選民指出通貨膨脹是最重要的問題、27%的選民把墮胎視為最重要，其後依次則為犯罪、移民和槍管等。另一家大型民調公司Edison Research的出口民調數據亦與此十分接近。

美國中期選舉：圖為2022年11月8日，選民Yael Lior在三藩市Rickshaw Bagworks的投票時，投票監察員協助她填寫選票。（AP）

值得注意的是，在墮胎問題上選民的黨派差異極大，路透社民調顯示，當選民被要求指出5個決定選票的最重要議題時，近8成民主黨選民有選墮胎權，但共和黨選民則只有20%多一點，意味着墮胎問題的號召力大體集中在民主黨選民上。

新女性選民助民主黨關鍵州選情

美國政治新聞網站POLITICO對各州選民數據的分析顯示，上屆大選結束以後，共和黨人在幾個關鍵搖擺州的選民登記上取得了進展，但今年6月最高法院推翻《羅訴韋德案》（Roe v. Wade）、撤回了憲法對墮胎權的保護後，民主黨選民登記數據有了突飛猛進的增長。

墮胎：圖為2022年7月2日，美國堪薩斯城一批支持墮胎權的人士上街抗議法院的新裁決。（AP）

在同時面臨州長選舉和參議員選舉的賓夕法尼亞州，此次中期選舉的選票上，亦有公投直接決定墮胎權在該州合法與否，而該州6月底以後的新登記選民中，民主黨人數量為共和黨人的兩倍，當中，新女性登記選民比重一度增加到了60%，增幅為四年以來最高。

從結果來看，該州的民主黨籍州長 Josh Shapiro也以大比數擊敗共和黨候選人Doug Mastriano（56%對42％），成功連任。不久前經過一場中風危機的民主黨候選人費特曼（John Fetterman）亦打敗特朗普支持的共和黨候選人、知名外科醫師奧茲（Mehmet Oz），以近4個百分點的票差當選參議員，成功把讓席位「翻藍」，令民主黨參院勝算大增。考慮到賓州在這場選戰中的重要性，這些新登記女性選民對民主黨選情可謂舉足輕重。

2022年6月24日，賓夕法尼亞州匹茲堡（Pittsburgh）有女示威者在反推翻墮胎權示威中情緒激動。（Gene J. Puskar／美聯社）

在另一個女性選民見漲的關鍵州密歇根州，支持墮胎權的民主黨眾議員候選人Hillary Scholten則以近10個百分點得票差距勝出，將該州的國會第三選區成功「翻藍」；該州選民們還同時以公投通過了一項以憲法保護墮胎權的法案，還讓發毒誓承諾捍衛墮胎權的民主黨州長惠特默（Gretchen Whitmer）成功連任。

從全國來看，政治數據調查公司TargetSmart的研究顯示，在最高法院就墮胎權裁決頒佈後，全國除了四個州外，其餘州份（即46個州）的女性新登記人數也都超過了男性。

兩難之中的共和黨

推翻羅訴韋德案引發的社會震撼，在過去數月的確讓共和黨候選陷於兩難。一些共和黨人、尤其是為保守候選人出資的反墮胎權團體將失利歸罪於該黨的競選策略：即不打反墮胎牌，儘可能淡化墮胎問題。

在全國各地的競選中，許多共和黨候選人對他們的墮胎立場搖擺不定，有的否認自己過去的反墮胎立場，或者只是試圖迴避這個長期以來一直是美國保守主義基石原則的話題。

拜登：圖為2022年8月30日，美國總統拜登（左）在賓夕法尼亞州出席活動。（AP）

來自生命權組織的Susan B. Anthony對POLITICO表示，民主黨人在競選中就墮胎權投入大量資金，而共和黨卻非常吝嗇：「我們有一個很受（選民）歡迎的立場，最大的問題是高層缺乏領導力。」她指責參議院少數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）沒有為反墮胎的投票進行宣傳。

這在一定程度上反應了共和黨在面對新一代選民時，在墮胎問題上的兩難：民調顯示，大多數的美國人支持墮胎權，這當中包括一定數量的共和黨人。即便在大量反墮胎的基督教選民中，也有不少更加在意政府對個人自由過度干涉的選民，此次中期選舉中，否決了一項反墮胎的憲法修正案的肯塔基州（深紅州）選民便是最典型的例證。