日本法務大臣稱「只是給死刑蓋章」　被批輕視人命恐丟官

日本法務大臣葉梨康弘鬧出失言事件，他在11月9日表示法務大臣平常工作就是「在執行死刑表上蓋個章」，形容職務枯燥乏味。他的言論隨即惹來了非議，葉梨在10日正式致歉並撤回言論，有指首相岸田文雄正考慮把其撤職。



葉梨康弘在11月9日，於東京舉行的一次會議上，表示自己的職務枯燥乏味：「上任3個月，基本上法務大臣的工作就是每天早上蓋章執行死刑，且通常也只有這種時候才能上頭版，是一個不顯眼的官職，甚至還得不到金錢跟選票的支持。」

葉梨近日遭統一教的問題纏身，他的言論被媒體報道後隨即火上加油，引起非議。不論在野黨、名人等都對其進行批評，指責其輕視人命且對其職務不負責任。

在日本死刑囚上訴失敗，被確定死刑以後，需得到法務大臣的親自蓋章，才會執行死刑，每屆政府被執行死刑的次數及密度均不同。由於掌握生殺大權，所以每次法務大臣蓋章行刑時，都會成為媒體焦點。

在發現事態嚴重後，葉梨在10日在國會正式就言論致歉，並稱會收回言論。日本富士電視台11日報道，指葉梨並非第一次以「蓋章死刑枯燥乏味」形容自己的工作。首相岸田文雄亦示意，考慮可能把其撤換。

岸田表示，必須要對此追究責任，並稱官員發言時必須非常小心謹慎。