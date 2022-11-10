日本雜交派對案搞手誘女學生「多人運動」專家稱「心魔」驅使犯案

日本今夏曾傳出雜交派對事件。一位名為高橋亮太的31歲男子，涉嫌在2020年舉辦過數次雜交派對，讓還就讀高中生的女性朋友與多位男子發生性關係，因而犯下買春仲介、未成年買春等法律。



事後警方發現，高橋嫌犯辦這些派對居然不是為了賺錢，而是出於自己的興趣。

每位收25000日圓稱不是為錢 通常是1名女高中生對上8位男性（點圖了解更多）：

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根據日本媒體「每日新聞」報道，高橋先是利用Twitter宣傳，暗示在雜交派對內可以和女高中生發生性關係，開始招募雜交派對的參與者。由於想避免會鬧場的客人出現，因此高橋還會根據網友回覆的內容挑選參加對象，並不是有報名交錢就能加入。而最後選出來的，不少是教師、醫生甚至僧侶等職業的人。

招募完參加者之後，高橋便向這些人收取2萬5千日圓的費用，並在東京都內的高級旅館內辦派對。通常是1名女高中生對上8位男性，舉辦久了之後，漸漸也變得都是熟客在參加。

高橋被捕之後坦承罪行，表示從客人那邊收取的金額，幾乎全和飯店等支出打平了，自己其實沒賺到錢。會一辦再辦只是出於興趣，並非為了利益。犯罪心理學專家則分析，透過選拔雜交派對參與者的過程，或許讓掌握生殺大權的高橋獲得優越及滿足感，因此形成他犯案的動機。

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