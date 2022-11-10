再見螢火蟲糖執笠過百年歷史網民不捨　8款日本懷舊零食你試過未?

《再見螢火蟲》水果糖公司佐久間製菓宣佈結業，受疫情、原材料上漲、競爭等因素無奈結束超過100年品牌。雖然網民見到《再見螢火蟲》糖都表示好有陰影，但也因又一經典沒落而感到可惜，其實日本有不少零食歷史悠久，你又有吃過嗎？



據日媒報道，生產動畫《再見螢火蟲》水果糖的佐久間製菓即將在2023年1月20日結業。佐久間製菓成立超過100年，因為受到疫情衝擊、原材料物價上漲、新興品牌競爭等影響，近年業績屢受影響，截至2021年9月財政年度已錄得超過1億日圓赤字。

品牌其中一款王牌產品便是《再見螢火蟲》中的「佐久間水果糖」，劇中妹妹節子經常拿著這盒糖，與哥哥二戰期間躲避戰火，沒有錢及糧食，糖果也漸漸吃光，最後更要靠糖果盒中剩餘的糖粉溝水喝維生。兩兄妹因營養不良及飢餓而死，勾起不少人對「佐久間水果糖」的陰影，但同時也留下深刻印象。除了「《再見螢火蟲》糖」，日本還有不少歷史悠久又經典的零食。

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【1】《再見螢火蟲》鐵盒水果糖

充滿昭和年代懷舊風的鐵盒硬糖，通常都是雜果味，最記得要用匙羹末端撬開蓋。蓋子太小永遠都不知道還有多少粒糖，不時要shake shake猜測。

【2】美味棒

同樣是歷久不衰的經典零食，勝在價錢便宜又有得咬下，而且有30多種不同口味如粟米、芝士、章魚燒、Pizza味等。

【3】蒲燒太郎

小學回憶之一，其實是鱈魚絲的大塊版，甜甜的蒲燒汁份量毫不手軟，一吃就停不了口。聽說日本人更會雪凍來吃，口感會變得脆卜卜。

【4】森永牛奶糖

包裝走古早路線，寫有「滋養豐富，風味絕佳」，原來早在1913年開始已有得賣，超過100年歷史。大個回想其實覺得有點過甜，不過作為現時仍廣泛售賣的日本零食之一，不時都會想買來吃。

美味棒（網上圖片）

【5】煙仔糖

小時候想「壞過凱婷」的話必備，由包裝到實物都似足一支煙仔，其實是朱古力味，另外還出過抹茶味、可樂味等。

【6】童星點心麵

脆卜卜的點心麵，其實最吸引是上面的吉祥物公仔，當年炒麵味簡直是超人氣，包裝上的角色亦已去到第三代。

【7】Bisuko餅乾 ビスコ

講名未必知，不過見到包裝上的男童就會記得。包裝感覺是比較健康的零食，而近年口味都有不斷更新。

【8】TIROL 朱古力

細細粒朱古力一pack有好多粒，包裝唔同好色彩繽紛，望落好吸引但不少網民都表示有伏，可能期望太大…