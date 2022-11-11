沙利文稱G20「拜習會」旨在防止美中關係繼續惡化

針對美國總統拜登和中國國家主席習近平下周首次面對面會晤，白宮國家安全顧問沙利文說，這次會議極其重要，「在導航和管控這種重要的關係方面，領導人之間的溝通是無可替代的。」



彭博社報道，沙利文星期四（11月10日）說，美國將就拜登和習近平的會談內容向台灣官員做簡要介紹，並強調美國對維護台灣海峽和平與穩定的承諾。

沙利文說：「我有信心（台灣）當局對於美國、對於拜登總統維護台海和平穩定的立場，以及我們對於《台灣關係法》包括授權美國政府向台灣提供防禦性武器的承諾，會感到非常安心和放心。」

英媒引述白宮一高級官員說，拜登希望他和習近平會面，能為緊張的兩國關係「放上一塊底板」，以防繼續惡化。但拜登也會向習近平坦誠說明美國的擔憂，包括台灣和人權的課題。

這名美國高官說，此次會晤的主要目的，是讓拜登和習近平加深對彼此優先事項和意圖的了解，並制定美中競爭關係規則。這是白宮自2021年兩位領導人首次通話以來一直追求的目標。

美國白宮早前宣布，拜登和習近平將於11月14日在印度尼西亞峇厘島會面。這將是拜登上任以來，首次與習近平面對面會晤。

擔任過布魯金斯學會約翰·桑頓中國中心主任的波拉克（Jonathan Pollack）認為，美中不打交道會帶來嚴重的後果。「因此，你希望所有大國都克制自己的活動，在看到自己至關重要的利益受到威脅時進行溝通，盡一切努力管控危險和風險。」

不過，研究美中關係的專家對這場眾所矚目的高峰會並沒有太高的期望。

德國馬歇爾基金會亞洲項目跨大西洋事務高級研究員馬安洲（Andrew Small）接受美國之音訪問時說：「不會有突破，但我認為這將是（使美中關係）穩定下來的一個嘗試。」

二十國集團（G20）峰會將於11月15日及16日在峇厘島舉行，拜登和習近平都將出席。

本文獲《聯合早報》授權轉載

