美國中期選舉｜特朗普是票房毒藥？　誰經他欽點誰就有機會輸

撰文：歐敬洛
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美國中期選舉點票進入尾聲，共和黨幾乎已肯定可以取得眾議院的勝利，但參議院卻有機會落敗，且眾議院也不過是取得數席的勝利。面對選情不似預期，共和黨人開始反省到底哪裏出了差錯。而目前可以歸咎的原因之一，是特朗普（Donald Trump）。

特朗普在眾議院430名候選人中支持了174人。英國《天空新聞》（Sky News）統計並對比了該區2020年共和黨的的得票，發現共和黨不論在參眾兩院的表現，受特朗普點名支持的候選人，表現都比未有支持的差。

圖為11月9日，賓州參議院選舉，原想着勝券在握的共和黨候選人奧茲被擊敗。（AP）

如在眾議院，共和黨若要奪取原民主黨的議席，未經特朗普點名支持的一般候選人，獲得分數是正4.7%（即票數較2020年多），經特朗普欽點的候選人則是負0.6%，意味獲點名支持會拖累選情。對要爭取原共和黨的席位也一樣，前者是正6.8%，後者是正2.2%。

在參議院的選情更差，一般候選人是正7%，獲特朗普欽點的候選人剛大跌至負1.2%。這解釋了為何共和黨在參議院的選情不似預期，甚至可能要比上一屆取得更少席位。

特朗普是災難角色

如此的結果讓共和黨感到苦惱，賓州共和黨參議員圖米（Pat Toomey）任期屆滿，對共和黨無法如期贏得席位感到非常失望。賓州參議院一席由民主黨的費特曼（John Fetterman）擊敗知名外科醫師奧茲（Mehmet Oz）奪得，奧茲獲特朗普全力支持。

↓↓農齊亞塔抱怨特朗普左右了共和黨的資源運用

共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）的前顧問農齊亞塔（Gregg Nunziata）表示，特朗普在可贏的比賽上挑選了必然的輸家：「他在籃球比賽上挑選了弱勢的候選人，要求黨花費大量的金錢資助。」農齊亞塔稱這筆錢應該可以用得更好。

一些特朗普支持的候選人支持着特朗普2020年大選的陰謀論，如俄亥俄州眾議院的候選人J.R. Majewski和北卡羅來納州眾議院的候選人Bo Hines。兩人分別支持拜登在大選中舞弊的陰謀論和支持禁止移民10年的政策，眾議院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）親自為他們助攻競選，但都未能如願輸掉。

麥卡錫去年曾自信地預測共和黨可以贏得數十個席位，結果紅色浪潮變了浪花。圖米指出，在全國范圍內特朗普支持候選人表現亦差於傳統的共和黨人：「這是我們必須承認的重要現實。」「我認為這一切的重要因素，是特朗普在整個過程中扮演了災難的角色。 」

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