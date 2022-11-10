美國中期選舉｜特朗普是票房毒藥？　誰經他欽點誰就有機會輸

美國中期選舉點票進入尾聲，共和黨幾乎已肯定可以取得眾議院的勝利，但參議院卻有機會落敗，且眾議院也不過是取得數席的勝利。面對選情不似預期，共和黨人開始反省到底哪裏出了差錯。而目前可以歸咎的原因之一，是特朗普（Donald Trump）。



特朗普在眾議院430名候選人中支持了174人。英國《天空新聞》（Sky News）統計並對比了該區2020年共和黨的的得票，發現共和黨不論在參眾兩院的表現，受特朗普點名支持的候選人，表現都比未有支持的差。

圖為11月9日，賓州參議院選舉，原想着勝券在握的共和黨候選人奧茲被擊敗。（AP）

如在眾議院，共和黨若要奪取原民主黨的議席，未經特朗普點名支持的一般候選人，獲得分數是正4.7%（即票數較2020年多），經特朗普欽點的候選人則是負0.6%，意味獲點名支持會拖累選情。對要爭取原共和黨的席位也一樣，前者是正6.8%，後者是正2.2%。

在參議院的選情更差，一般候選人是正7%，獲特朗普欽點的候選人剛大跌至負1.2%。這解釋了為何共和黨在參議院的選情不似預期，甚至可能要比上一屆取得更少席位。

特朗普是災難角色

如此的結果讓共和黨感到苦惱，賓州共和黨參議員圖米（Pat Toomey）任期屆滿，對共和黨無法如期贏得席位感到非常失望。賓州參議院一席由民主黨的費特曼（John Fetterman）擊敗知名外科醫師奧茲（Mehmet Oz）奪得，奧茲獲特朗普全力支持。

↓↓農齊亞塔抱怨特朗普左右了共和黨的資源運用

Never forget.

Trump picked sure losers in winnable races.

He picked weak candidates in otherwise slam dunk races requiring the party to spend tons of money we'd rather spend elsewhere.

Of, and speaking of money, he hoovered up tens of millions and barely spent a dime to help Rs. — Gregg Nunziata (@greggnunziata) November 9, 2022

共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）的前顧問農齊亞塔（Gregg Nunziata）表示，特朗普在可贏的比賽上挑選了必然的輸家：「他在籃球比賽上挑選了弱勢的候選人，要求黨花費大量的金錢資助。」農齊亞塔稱這筆錢應該可以用得更好。

一些特朗普支持的候選人支持着特朗普2020年大選的陰謀論，如俄亥俄州眾議院的候選人J.R. Majewski和北卡羅來納州眾議院的候選人Bo Hines。兩人分別支持拜登在大選中舞弊的陰謀論和支持禁止移民10年的政策，眾議院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）親自為他們助攻競選，但都未能如願輸掉。

麥卡錫去年曾自信地預測共和黨可以贏得數十個席位，結果紅色浪潮變了浪花。圖米指出，在全國范圍內特朗普支持候選人表現亦差於傳統的共和黨人：「這是我們必須承認的重要現實。」「我認為這一切的重要因素，是特朗普在整個過程中扮演了災難的角色。 」