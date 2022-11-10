美國中期選舉 | 特朗普成共和黨「麻煩製造者」

今次美國中期選舉，當然是對拜登執政兩年的「期中考試」。但這一屆中期選舉，既是美國2020年大選爭拗的延續，更是特朗普檢驗自身黨內影響力的角鬥場。原本，很多人認為特朗普是共和黨選舉的最大利器，但實際上，正好相反，特朗普成了共和黨「麻煩製造者」，這次中期選舉證明了這一點。

在選舉之前，很多人都認為共和黨可以輕鬆贏得這次中期選舉，進而囊括參眾兩院。但最終結果卻是：隨着賓夕凡尼亞州參議員選舉的失敗，共和黨更可能輸掉參議院的選舉。更為丟臉的是，原本被視為必勝的眾議院選舉，共和黨的優勢也寥寥無幾，很難確立強大的控制力。

這個戰果，顯然共和黨都可以用「敗績」來形容了。親共和黨媒體人邁克爾布倫丹的評價是這樣的，幾乎完美說明了這場選舉共和黨的表現：「我們將原本輕鬆的勝利變成了勢均力敵的比賽，我們將勢均力敵的比賽變成了難堪的失敗」。

究其原因為何？的確，白宮和民主黨各種無節操的手法肯定是離不開的。但更為重要的是，特朗普給共和黨選舉帶來的巨大災難性衝擊則是共和黨中期選舉失敗的根本。拜登押註把這場選舉變成對特朗普「反民主」的公投，甚至視這場選舉是「挽救美國民主的最後機會」，最終證明，壓對寶了，成本極低卻能以此扛住高通脹的壓力。

美國中期選舉：截至香港時間11月9日下午約2時，美聯社製作的各州眾議院議席形勢圖表（AP）

美國中期選舉：截至香港時間11月9日下午約2時，美聯社製作的各州參議院議席形勢圖表（AP）

當然，特朗普也敗於自己。特朗普在中期選舉期做了很多騷操作，遭到了很多共和黨人士的批評；

首先，特朗普為了強化自己的黨內地位，故意在共和黨初選中支持那些激進、不受歡迎卻能夠更忠誠自己的共和黨候選人，這恰恰給選舉提供了劣質候選人，從而為民主黨的勝利奠定基礎；

其次，特朗普為了鞏固自己的黨內地位，在中期選舉前猛烈抨擊其在黨內的唯一對手佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis），這不僅僅撕裂了共和黨，也撕裂了共和黨內部的保守派右翼，令共和黨選民為之錯愕；

佛羅里達州州長德桑蒂斯和及共和黨國會參議員魯比奧（Marco Rubio）以雙位數的差距擊敗民主黨對手。（美聯社）

然後，特朗普將這場中期選舉拉票變成了自己的總統大選提前秀，在巡迴過程中，特朗普集中精力宣傳自己，而非真正需要參選的共和黨候選人。特朗普上在艾奧瓦州出席拉票活動時說：「為了讓我們國家成功、安全且輝煌，我非常、非常、非常有可能再來一次。好嗎？很有、很有、很有可能。準備好。我只能告訴你們這麼多。很快，準備好，準備好。」在俄亥俄州「拯救美國」集會上，特朗普又表示，他將於11月15日在他的海湖莊園發表「重大聲明」。更重要的是，特朗普團隊以助選為名，挪走了大量競選資金，這使得很多共和黨參選人面臨嚴重的競選資金不足。

凡此種種，特朗普這些操作儘管看似強化了自己的地位，但實際上卻破壞了共和黨競選本身。更重要的是，從長遠來看，特朗普最終削弱了其在共和黨內部的號召力和影響力。

需要繼續注意特朗普與共和黨建制派形成的利益同盟是否破裂。這種同盟在2017年就已結成，在此次中期選舉中發揮着重要作用。

一方面，特朗普需要共和黨為其提供保護和支持。如若民主黨繼續掌權，針對特朗普的海湖莊園泄密文件等調查將被不斷推進。因此特朗普希望共和黨能夠控制眾議院，抵禦對其個人未來生涯的影響，並在國會中獲得支持力量，為2024年大選鋪路。

美國中期選舉：特朗普的選舉陰謀論至今仍獲不少共和黨支持者認同，有專家憂慮，他們或可能透過成為票站人員而影響選情。圖為2022年11月7日，一名俄亥俄州的共和黨支持者準備出席特朗普的拉票活動。（AP）

另一方面，共和黨原本渴望獲得特朗普支持者的選票。共和黨希望藉助特朗普的力量，激發選民熱情，拿到國會控制權，以滿足該黨禁止墮胎、阻止拜登提名的最高法院大法官獲得通過等政治訴求。

總體來說，特朗普對共和黨的需要勝過共和黨對他的需求。雖然特朗普的黨內支持率遠超其黨內潛在競爭對手、佛羅里達州州長德桑蒂斯，但如今看共和黨在中期選舉中的表現情況，特朗普反而成了一劑「毒藥」，那麼建制派則更可能與特朗普拉開距離，轉向助選德桑蒂斯。

特別是此次「秒贏」佛羅里達州。德桑蒂斯和及共和黨國會參議員魯比奧（Marco Rubio）以雙位數的差距擊敗民主黨對手，顯示出共和黨已攻陷了該州民主黨長年根深柢固的選民基本盤。這個選舉結果為德桑蒂斯打下了一支強心針。