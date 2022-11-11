白宮：「拜習會」將談台海人權等　會後不發聯合聲明

美國白宮11月10日宣布，美國總統拜登（Joe Biden）會在11月14日在印尼與中國國家主席習近平會面。消息人士指美方將會坦白說出對台海及人權問題的各種憂慮，又稱二人會後不會發表聯合聲明。



二十國集團（G20）峰會在15至16日舉行，兩人是在峰會正式舉行前會面。

英媒引述一位白宮高級官員稱，拜登認為奠定兩國往來基礎，並確保兩國能在規則約束下競爭至關重要。他又指會議旨在維持中美對話，防止兩者關係繼續惡化，但不指望二人能夠「坐下來解決所有問題」。

這位官員表示，希望總統會如實傳達美方憂慮，包括中國被指威脅台海和平以及侵犯人權活動的擔憂。會上亦有機會談論俄烏戰事及朝鮮核威脅。

他指出，因未預期會晤可得出具體協議，會後並不會發表聯合聲明。

拜登9日表示，他在會晤中不欲作出根本性的讓步，而是希望雙方能劃出「紅線」，以解決台灣等地區衝突問題，10日則稱對會談抱持信心。

白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）10日指兩國領導人間的溝通「無可替代」，極其重要，又指美方將會強調對維護台海和平穩定的承諾不變，務求令台灣安心。

本次會議會在G20峰會場邊舉行，將為拜登上任以來，以及俄烏戰爭爆發、中美關係惡化後，首次與習近平親身面晤。