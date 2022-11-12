23歲少女愛上繼父兒子決定嫁給「哥哥」　兄妹戀獲父母全力支持

芬蘭一名23歲女子，戀上了繼父的兒子，兩人原本擔心家中長輩得知他們戀情後會表態反對，沒想到父母親卻全力支持和鼓勵；而且當地現行法律，兩人若結婚並不違法，因此在交往1年後，於今年7月完婚。



根據《紐約郵報》（New York Post）等外媒報導，事件的男女主角分別是27歲的撒穆禮（Samuli Eriksson）和23歲的馬爾蒂妲（Matilda Eriksson）。馬爾蒂妲透露，她的母親在2019年再婚嫁給繼父，繼父則有一個兒子，對方年紀比她大，兩人因此成為繼兄妹。至於兩人首次見面，是在女方母親50歲生日派對上。

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原本兩人的「兄妹關係」，卻在2021年發生變化。當時撒穆禮突然熱吻了馬爾蒂妲，這一舉動卻意外天雷勾動地火，馬爾蒂妲當下也立刻「熱情回應」，兩人自此墜入愛河。馬爾蒂妲透露，「在那之後我們花了2個星期才開始約會，他基本上馬上就和我一起搬進來了，感覺很好，很自然」。

馬爾蒂妲表示，起初友人得知他們戀情後感到質疑，並且批評他們的關係，大家也不看好，一度讓她開始懷疑「這樣子是對的嗎？」沒想到，馬爾蒂妲母親卻站出來開導，要她能跟隨自己內心，做出當下最正確的決定，加上兩人戀情同樣也獲得繼父支持，小倆口因此鼓起勇氣決定結婚。

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兩人一開始很擔心是否會因為法律問題無法完婚，所幸馬爾蒂妲姊姊的閨密是法律系學生，並向他們保證絕對沒問題，小倆口才終於鬆了一口氣，交往1年後則在今年7月順利完婚。

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