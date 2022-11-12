FTX崩潰事件懶人包　如何僅用一周就把交易所推向破產

加密貨幣日一卜人經歷了風雨的一週，交易平台FTX在11月11日申請破產，其創辦人，人稱「薯條哥」的Sam Bankman-Fried辭任行政總裁職務。FTX的專屬貨幣（FTT）固然斷崖式崩潰，其他貨幣包括Bitcoin也不能倖免連日下挫。這背後到底發生了什麼事？



FTX和Binance是什麼？

FTX和幣安（Binance）都是加密貨幣的交易所，據CoinMarketCap的資料，兩家交易所處理了大部分世界上所有加密貨幣交易，FTX與Binance都是全球最大的交易所之一，兩者為相互競爭的關係。

FTX由人稱「薯條哥」的Sam Bankman-Fried（SBF）創立並經營，總部設於巴哈馬；Binance則由人稱CZ的趙長鵬創立並經營，兩家公司在美國都有分部。加密貨幣行業近年成為美國及全球各地監管審查對象，兩人曾在如何監管及處理加密貨幣的問題上公開對峙。

圖為2021年12月，FTX創辦人兼前行政總裁，人稱「薯條哥」的Sam Bankman-Fried正出席美國國會聽證會。（Getty）

11月2日，事件的開端

FTX有一個名叫FTT的加密貨幣，經對換後可用以交易其他加密貨幣。事件在11月2日開始，加密貨幣資訊網CoinDesk報道了一份流出文件，稱由SBF經營的一個對衝基金Alameda Research持有大量的FTT，FTX與Alameda原應是獨立經營，文件顯示兩者有密切關係。

為此，Binance的趙長鵬宣布出售其持有的FTT，令FTT的價格急跌。大量投資者慌忙從FTX抽出資金，3天内估計多達60億美元，FTX隨即凍結用戶買賣操作，成為這次的災難的起源。

Binance宣布救助但撤回

至11月8日，Binance宣布與FTX達成一項協議，以通過收購FTX以拯救這間交易所。SBF亦發表聲明收購交易將能確保客戶如期取走在FTX的資金或進行交易，示意談判過程順利。

然而，事件僅在一天後急轉直下，Binance在9日宣布撤回收購意願。聲明表示這是出於盡責企業上的考慮，同時引用監管調查和不當處理資金的報告。《華爾街日報》披露指SBF有挪用客戶資金之嫌，可能引發美國證券監管機構介入調查，相信這是令收購計劃胎死腹中的原因之一。

圖為4月8日，為於美國佛羅里達邁亞密舉行的2022 Bitcoin會議。Bitcoin亦因FTX事件拖累下跌。（Getty）

FTX目前有80億美元的流動性資金缺口，有消息指出若他們沒辦法籌得資金，FTX就會關門大吉。FTX的投資者包括紅杉資本、貝萊德、軟銀等多家知名投資機構，不過截至目前為止，還沒有任何投資者出面表示願意伸出援手。

在 11日，FTX發表聲明，公司已根據美國《破產法》第11章進入破產重組程序，SBF亦辭任了公司的行政總裁。

唯一喜訊是，FTX與波場TRON的創辦人孫宇晨達成合作，開放用戶以1:1將FTX上的資產轉換到TRON的加密貨幣錢包中，額度為1,300萬美元。

僅一週就崩潰殆盡

事件令SBF的身價大跌，彭博新聞估計他因此損失了150億美元的資產，佔其整體財富的94%。導致這位原先是區塊鏈領域的前排富豪，直接從億萬富翁排行上除名。

加密貨幣行業長期以來一直被認為是不可靠、高風險的投資。FTX的破產讓市場震驚，自8日以來FTT的價格已經暴瀉超過80%。比特幣和以太幣等的加密貨幣同樣受到影響，一度跌幅超過20%。