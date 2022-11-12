FTX申破產　百億投資恐沒了　細說其與幣安的愛恨交纏｜伽羅華

幣圈擠兌風暴正席捲全球，全球第二大加密貨幣交易所FTX在美申請破產，此前計劃募集94億美元的自救計劃宣布失敗告終。由於FTX被爆從國際業務轉移資金至同系的量化交易公司Alameda Research，市傳監管機構已介入調查，預計國際業務以百億美元計投資難以取回，事件讓加密貨幣的投資者上了最慘痛的一課。

過去一周，FTX瀕臨破產的消息震驚幣圈，隨着其流動性逐步枯竭，估值由高峰期320億美元急速萎縮，但令事態急轉直下的是《華爾街日報》的披露FTX創辦人Sam Bankman-Fried（Bankman）有挪用客戶資金之嫌，可能引發美國證券監管機構介入調查，令FTX募資自救計劃最終胎死腹中。

據該報了解，Bankman已從監管較鬆的國際業務轉移至少40億美元至其美國業務Alameda，至今Alameda虧欠FTX國際達100億美元，FTX並已將其一半以上的客戶資金借予Alameda，其中包括一些客戶存款，以應對一系列虧損後頭寸所需，這些資金主要是其國際業務的客戶存款。

Bankman是加密貨幣巨星，29歲已成億萬富豪，於2017年與拍檔創立美國量化交易公司Alameda Research，2019年後推出國際業務FTX，Alameda早期尋求兩地加密貨幣交易所的潛在價差，例如在美國交易所購買比特幣並在日本高價出售，這個套利策略曾為Alameda帶來厚利，另Alameda亦參與FTX代幣（FTT）借貸、資產管理及交易，從中收取服務費。

FTX行政總裁Sam Bankman-Fried曾出手收購多間虛擬貨幣公司，惟FTX其後亦出現財政危機。（Getty Images）

創辦人為加密貨幣巨星 29歲已成億萬富豪

然而，隨着監管機構加大監管力度，幣圈美好日子似乎一去不返，當掛勾美元的穩定幣TerraUSD價值都可以蒸發九成價值，更不要說其他沒資產抵押、只憑「信」字的加密貨幣，由龍頭幣Bitcoin由今年3月高位6.44萬美元，近日一度跌穿1.6萬美元關，足見整個幣圈已進入冰河期。

只不過沒人料到，壓垮幣市最後一根稻草竟然是中期選舉，市場滿以為共和黨奪得參眾兩院的控制，共和黨主張嚴厲監管加密貨幣，加密貨幣遭大手清倉，紅色浪潮最終未能翻浪，但擁有強大股東背景的FTX卻深陷擠兌危機。

加密商爆煲頻仍 FTX斥真銀救同業

今年以來，加密貨幣商陷入擠兌危機者眾，瀕臨爆煲例子更是不少，但其他同業很少出手相救，大家只望保留現金過冬，只有FTX掏出數十億美元真金白銀支援陷財困的對手，現時FTX和其創辦人Bankman已經投資或收購BlockFi，Robinhood（7.5%），Voyager Digital（11%），Good Luck Games，Liquid和Bitvo。

Bankman在美國加密貨幣熊市中逆市擴張，FTX在加密貨幣交易市佔率亦快速增長，並且蠶食幣安、Coindesk及Robinhood的市場份額，很快挑戰行業一哥幣安的地位，相信亦因此招來幣安創辦人趙長鵬的忌憚。

幣安曾是FTX的股東之一，於2020年出脫FTX持股。﹙資料圖片﹚

幣安曾是FTX的股東之一，於2020年出脫FTX持股，換來約21億美元的FTX代幣（FTT）與BUSD，所以有人猜疑FTX的擠兌危機是競爭對手背後作怪，而幣安之前向FTX提出救助，也有人相信是虛晃一招，認為救助方案只是一紙沒有約束力的協議，幣安真正目的是借機清倉手上FTT。

不過，FTX是行業巨頭，擁有星級股東陣營，包括貝萊德、紅杉資本、安大略教師養老金計劃、軟庫、Tiger Global Management，Ribbit Capital，淡馬錫和光速創投，所以FTX出事在業內屬黑天鵝事件，震撼度非同一般加密貨幣商。

文件洩露Alameda或陷財困 擠兌危機惡化

正當大家奇怪FTX為何有用不完的收購彈藥時，本月初由CoinDesk洩露的一份文件顯示，Alameda可能已陷入財困，為其財政惡化敲響了喪鐘。

該文件顯示，截至今年6月底止，Alameda持有超過146億美元的資產，而負債為74億美元，但Alameda大部分資產只是FTT、SRM、MAPS和OXY等流動性極差的代幣，這引發Alameda能否償還債務的擔憂，過去一周，FTX出現超過87億美元的提款，而其存款僅為77億美元，根本未能應付擠兌，市場恐慌情縮緒進一步推低FTT價格至歷史低位，這時引起同樣持有大量FTT的幣安趙長鵬的關注。

趙長鵬在最初聲明中指出，他希望以「最小的市場影響」的方式消除幣安的FTT風險，但他沒有接受Bankman以每FTT作價22美元買斷其FTT的頭寸，這更加令人猜疑趙希望借拋售FTT，以加劇對手的擠兌危機，FTT在幣安有意收購的消息傳出後一度造好，但很快打回原型，幣價跌至2.33美元低位，更加印證背後有人清倉FTT的猜想。

上述說法自然難以求證，故也有市場人士分析，幣安看中FTX的是其美國政治的良好人脈，FTX對民主黨及拜登均有大量政治捐獻，與監管機構和美國政府官員關係較幣安要好得多。

美國國會／美國地標／國會山莊：Red autumn leaves frame the U.S. Capitol, Friday, Oct. 28, 2022, on Capitol Hill in Washington. (AP Photo/Jacquelyn Martin)

Bankman精於政治游說 幣安看中FTX政府關係佳

事實上，Bankman作風高調，曾在美國國會聽證會作證，希望游說白宮以較寬鬆方式監管加密貨幣行業，他也參與加密貨幣法規的立法，所以幣安很可能以為FTX不會陷入系統性風險，才會提出全資收購，但當幣安退出潛在的收購協議，意味FTX情況較想像中差，也加強趙長鵬清倉FTT的決定。

姑勿論幣安趙長鵬是有心相助，清倉FTT猶如趁對手勢弱背後插上一刀，FTX已經遭到監管機構的關注，令它募集資金自救的如意算盤未必能打響。

這個幣圈擠兌風暴仍未落幕，但在FTX國際業務缺乏適度監管，而美國客戶權益受到保障下，已經肯定國際客戶的利益最終會被犠牲，顯然監管機構在監管加密貨幣採取放任或有心無力的態度，只是將在岸業務管好，加密貨幣營運商於是一窩蜂將業務離岸化，形成監管大真空。

雖然FTX創始人兼首席執行官Bankman是今次事件始作俑者，他採取非常魯莽的商業戰略，但加密風險投資者如貝萊克、淡馬錫及紅杉資本也要負上一定責任，沒有要求FTX做好應做的盡職調查，最後是要建立加密貨幣交易中心的政策制訂者，可以看出美國監管機構正陷入兩難，由於事先沒有完善的監管體系，究竟如何介入這宗擠兌事件，足以令人當局頭痛萬分。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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