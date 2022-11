FTX申破產　百億投資恐沒了　細說其與幣安的愛恨交纏｜伽羅華

幣圈擠兌風暴正席捲全球,全球第二大加密貨幣交易所FTX在美申請破產,此前計劃募集94億美元的自救計劃宣布失敗告終。由於FTX被爆從國際業務轉移資金至同系的量化交易公司Alameda Research,市傳監管機構已介入調查,預計國際業務以百億美元計投資難以取回,事件讓加密貨幣的投資者上了最慘痛的一課。

過去一周,FTX瀕臨破產的消息震驚幣圈,隨着其流動性逐步枯竭,估值由高峰期320億美元急速萎縮,但令事態急轉直下的是《華爾街日報》的披露FTX創辦人Sam Bankman-Fried(Bankman)有挪用客戶資金之嫌,可能引發美國證券監管機構介入調查,令FTX募資自救計劃最終胎死腹中。

據該報了解,Bankman已從監管較鬆的國際業務轉移至少40億美元至其美國業務Alameda,至今Alameda虧欠FTX國際達100億美元,FTX並已將其一半以上的客戶資金借予Alameda,其中包括一些客戶存款,以應對一系列虧損後頭寸所需,這些資金主要是其國際業務的客戶存款。

Bankman是加密貨幣巨星,29歲已成億萬富豪,於2017年與拍檔創立美國量化交易公司Alameda Research,2019年後推出國際業務FTX,Alameda早期尋求兩地加密貨幣交易所的潛在價差,例如在美國交易所購買比特幣並在日本高價出售,這個套利策略曾為Alameda帶來厚利,另Alameda亦參與FTX代幣(FTT)借貸、資產管理及交易,從中收取服務費。

然而,隨着監管機構加大監管力度,幣圈美好日子似乎一去不返,當掛勾美元的穩定幣TerraUSD價值都可以蒸發九成價值,更不要說其他沒資產抵押、只憑「信」字的加密貨幣,由龍頭幣Bitcoin由今年3月高位6.44萬美元,近日一度跌穿1.6萬美元關,足見整個幣圈已進入冰河期。

只不過沒人料到,壓垮幣市最後一根稻草竟然是中期選舉,市場滿以為共和黨奪得參眾兩院的控制,共和黨主張嚴厲監管加密貨幣,加密貨幣遭大手清倉,紅色浪潮最終未能翻浪,但擁有強大股東背景的FTX卻深陷擠兌危機。

今年以來,加密貨幣商陷入擠兌危機者眾,瀕臨爆煲例子更是不少,但其他同業很少出手相救,大家只望保留現金過冬,只有FTX掏出數十億美元真金白銀支援陷財困的對手,現時FTX和其創辦人Bankman已經投資或收購BlockFi,Robinhood(7.5%),Voyager Digital(11%),Good Luck Games,Liquid和Bitvo。

Bankman在美國加密貨幣熊市中逆市擴張,FTX在加密貨幣交易市佔率亦快速增長,並且蠶食幣安、Coindesk及Robinhood的市場份額,很快挑戰行業一哥幣安的地位,相信亦因此招來幣安創辦人趙長鵬的忌憚。

幣安曾是FTX的股東之一,於2020年出脫FTX持股,換來約21億美元的FTX代幣(FTT)與BUSD,所以有人猜疑FTX的擠兌危機是競爭對手背後作怪,而幣安之前向FTX提出救助,也有人相信是虛晃一招,認為救助方案只是一紙沒有約束力的協議,幣安真正目的是借機清倉手上FTT。

不過,FTX是行業巨頭,擁有星級股東陣營,包括貝萊德、紅杉資本、安大略教師養老金計劃、軟庫、Tiger Global Management,Ribbit Capital,淡馬錫和光速創投,所以FTX出事在業內屬黑天鵝事件,震撼度非同一般加密貨幣商。

正當大家奇怪FTX為何有用不完的收購彈藥時,本月初由CoinDesk洩露的一份文件顯示,Alameda可能已陷入財困,為其財政惡化敲響了喪鐘。

該文件顯示,截至今年6月底止,Alameda持有超過146億美元的資產,而負債為74億美元,但Alameda大部分資產只是FTT、SRM、MAPS和OXY等流動性極差的代幣,這引發Alameda能否償還債務的擔憂,過去一周,FTX出現超過87億美元的提款,而其存款僅為77億美元,根本未能應付擠兌,市場恐慌情縮緒進一步推低FTT價格至歷史低位,這時引起同樣持有大量FTT的幣安趙長鵬的關注。

趙長鵬在最初聲明中指出,他希望以「最小的市場影響」的方式消除幣安的FTT風險,但他沒有接受Bankman以每FTT作價22美元買斷其FTT的頭寸,這更加令人猜疑趙希望借拋售FTT,以加劇對手的擠兌危機,FTT在幣安有意收購的消息傳出後一度造好,但很快打回原型,幣價跌至2.33美元低位,更加印證背後有人清倉FTT的猜想。

上述說法自然難以求證,故也有市場人士分析,幣安看中FTX的是其美國政治的良好人脈,FTX對民主黨及拜登均有大量政治捐獻,與監管機構和美國政府官員關係較幣安要好得多。

