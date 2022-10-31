梨泰院人踩人｜從「遺體山」拖出傷者又助抬50屍　店員成無名英雄

韓國首爾梨泰院10月29日晚間的萬聖節派對活動導致至少154人喪生，一位在梨泰院當地商店工作的男子回憶道：「我想我扛了有50具屍體，我當時所能想到的就是「我必須再救一個人」。



事發當時，這名男子衝到自己工作的商店對面一條狹窄、僅3.2公尺寬的下坡小巷時，看到有些人失去知覺、受困並被踩踏，回憶道「我設法把一個埋在屍體下面的人拖出來，我真的很感恩自己能夠挽救一條生命」。

男子更為傷者進行心肺復甦術（CPR），並且協助搬運屍體、支援救援工作，與當地人手不足的消防人員分擔責任。

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在這種情況下沒有退縮，反而勇敢面對眼前慘事作出行動，挽救了多條生命，這位年僅20歲的男子成為了當晚的無名英雄。

他還指出「當時很多人可能認為這是一場萬聖節表演，即使消防員到達現場進行救援，『救救我』的求救聲也很響亮」，並描述當時狀況像「在電影中看到的災難成為了眼前的現實」。

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作為現場目擊者，男子也透露當天巷弄內的人潮卻是前所未見的，光是從地鐵月台走上來到1號出口就要耗上20分鐘，警察們不僅沒有第一時間整頓、控制通行，而且動員警力少，導致現場失控一發不可收拾。

當晚許多人也不得不做出他們一生都從未想過的事，除了一些目擊者描述自己「扛着屍體」的過程，有些人也親眼看着許多年僅20多歲的年輕人窒息而死，成為他們的可怕經歷。

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