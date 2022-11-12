FTX事件｜創辦人「薯條哥」身家蒸發　不足一週160億美元「清零」

FTX事件｜加密貨幣交易平台FTX申請破產，公司創辦人﹑人稱「薯條哥」的Sam Bankman-Fried（SBF）除了辭去行政總裁職務，其多達160億美元（約1,253億港元）的身家亦在數天內「清零」，被指是幣圈最慘烈的身家蒸發事件。



根據彭博社，他在本週初身家仍有16億美元，但後來FTX崩潰，其資產值已跌至零。彭博社稱之為「歷史上最嚴重的財富毀滅事件之一」。

這名30歲的「青年才俊」的身家大都與數碼資產有關，在今年春季達到260億美元（約2,037億港元）的峰頂。來到夏季，加密幣價格崩塌，SBF還是白武士之姿，利用他的FTX交易平台及姊妹對沖基金Alameda「拯救」加密幣公司如BlockFi及Voyager，確保它們有足夠信用額求。

SBF當時雄心萬丈，想利用巨額財富改變世界、向美國民主黨捐出數百萬美元，又承諾最終會向政治及慈善項目捐身家。

SBF持有FTX美國業務70%股權，但現已不值一文。他之前在美國網上交易平台Robinhood的持股，之前估值逾5億美元——但彭博社在計算他的身家時已將之排除在外，因有報道稱，那些股份是通過Alameda持有的。此外這些股份可能已成為抵押品。

FTX「爆煲」亦引發外界質疑其經營手法與誠信。FTX基金成立的FTX未來基金（FTX Future Fund）10日所有員工辭職。在一份聲明中，這個5人團隊稱，他們「對支持FTX基金和未來基金的業務運營的合法性和完整性有根本的懷疑。」

John J. Ray三世接任行政總裁

FTX在11日申請破產，SBF辭任行政總裁。

據FTX於Twitter帖文上載的文件指出，FTX Trading宣布包括FTX US﹑Alameda Research及約130間附屬公司宣布，正按當地破產法11章程序，以檢視及將資產貨幣化。

公司又指出SBF辭任行政總裁，並委任John J.Ray三世為其繼任人。不過SBF會在渡期內會提供協助。

傳巴哈馬已凍結FTX Digital Markets資產

另一方面，FTX正遭到不少國家監管機構採取調查等行動。其中總部所在的巴哈馬，據當地傳媒指出，監管機構當地證券委員會已採取行動凍結FTX Digital Markets資產。日本金融廳則要求FTX Japan暫停部份業務。

外電引述消息人士美國監管機構加大調查力度，美國證券交易委員會（SEC）在調查FTX聯合創辦人兼行政總裁SBF是否可能違反證券法規。

早前有報道指出，SEC及商品期貨交易委員會（CFTC）正調查FTX有否妥善處理客戶資金，以及SBF的加密貨幣王國如與對沖基金Alameda Research之間的關係。美國司法部亦正與SEC的律師合作調查。