東盟峰會｜拜登又口誤　柬埔寨說成哥倫比亞

美國總統拜登（Joe Biden）11月12日一時口誤，讓東盟（ASEAN）至少在片刻間多出一個位於世界彼端、令人意外的新會員國：哥倫比亞（Colombia）。這已非他首次講錯話。



拜登12日在柬埔寨（Cambodia）首都金邊（hnom Penh）出席由東盟輪值主席國柬埔寨總理洪森（Hun Sen）主持的東盟峰會。

拜登為開幕致詞時說：「我要為哥倫比亞以東盟主席身份採取的領導作為，對（洪森）總理表示感謝」。

位於南美洲的哥倫比亞似乎一讓拜登念念不忘，因為拜登在白宮出發時已犯下相同口誤。當時他告訴記者，他正要「前往哥倫比亞」，然後隨即更正稱：「我指的是柬埔寨」。

根據俄羅斯衛星通訊社，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）在Telegram上稱：「有意思。他認為舉辦東盟峰會的是國家哥倫比亞、美國的（華盛頓）哥倫比亞特區、斯里蘭卡首都科倫坡（Colombo）還是科倫坡中尉？」

法媒指，拜登11月20日生日，將滿80歲。他在華府生涯的大部分時間中經常失言。不過拜登最近這次口誤若與副總統賀錦麗（Kamala Harris）9月訪問韓朝非軍事區時所說的相較，也許沒那麼嚴重。

賀錦麗當時說，美國「與朝鮮有聯盟關係，這是個強大且持久的結盟」。