拜登連續兩天口誤　談俄烏衝突誤將烏克蘭說成中國

美國總統拜登（Joe Biden）連續兩天發生口誤，在一場公開講話中談論俄烏衝突時，誤將烏克蘭說成中國。



美國總統拜登當地時間4月12日在艾奧瓦州發表有關降低美國工薪家庭能源成本的講話。

據白宮發布的新聞稿，拜登在演講中說，拜登政府「正努力平抑物價，以降低家庭成本」。

拜登隨後提及俄烏衝突的問題，指責說俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）對烏克蘭的入侵推高了世界各地的汽油和食品價格。

拜登說：「世界上兩個（原文如此）最大的糧食生產國，中國和——不好意思——烏克蘭和俄羅斯，沒有像往常那樣（生產糧食），所以一切都在上漲。」（The two-est [sic] largest grain producers in the world, China and — excuse me — Ukraine and Russia, are not going what they usually do, so everything is going up.）

拜登說，「大家在今天的通脹數據中看到了這一點：3月份70%的價格上漲來自於汽油領域「普京的漲價」（Putin's price hike）。」

這是繼4月11日之後，拜登第二次在公開講話中出現口誤。

拜登11日在白宮發表「反對美國憲法第二修正案」的演講時，把「訴訟（prosecute）」一次說成了「妓女（prostitute）」，搞得現場一片尷尬，但拜登自己卻毫無察覺。