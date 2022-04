拜登連續兩天口誤　談俄烏衝突誤將烏克蘭說成中國

美國總統拜登(Joe Biden)連續兩天發生口誤,在一場公開講話中談論俄烏衝突時,誤將烏克蘭說成中國。



美國總統拜登當地時間4月12日在艾奧瓦州發表有關降低美國工薪家庭能源成本的講話。

據白宮發布的新聞稿,拜登在演講中說,拜登政府「正努力平抑物價,以降低家庭成本」。

拜登隨後提及俄烏衝突的問題,指責說俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)對烏克蘭的入侵推高了世界各地的汽油和食品價格。

拜登說:「世界上兩個(原文如此)最大的糧食生產國,中國和——不好意思——烏克蘭和俄羅斯,沒有像往常那樣(生產糧食),所以一切都在上漲。」(The two-est [sic] largest grain producers in the world, China and — excuse me — Ukraine and Russia, are not going what they usually do, so everything is going up.)

拜登說,「大家在今天的通脹數據中看到了這一點:3月份70%的價格上漲來自於汽油領域「普京的漲價」(Putin's price hike)。」

這是繼4月11日之後,拜登第二次在公開講話中出現口誤。

拜登11日在白宮發表「反對美國憲法第二修正案」的演講時,把「訴訟(prosecute)」一次說成了「妓女(prostitute)」,搞得現場一片尷尬,但拜登自己卻毫無察覺。