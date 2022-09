總結拜登四次衛台言論　如何解讀所謂的「口誤」？

拜登又在放言威脅中國,目前為止已經是第四次了。

9月18日,拜登在接受美國哥倫比亞廣播公司(CBS)電視節目《60分鐘》訪問時,當被問及如果中國大陸對台武統,美軍是否會防衛台灣,拜登明確表示,美國將會派兵防衛。

拜登的原話是:「是的,如果事實上發生前所未有的攻擊的話。」

當被進一步要求闡明他這句話的意思,是否意味着若武統發生,美國的反應會與對俄烏戰爭(只援助不派兵)不同,即假如武統發生,美軍的男男女女將會保護台灣時,拜登清楚回答說:「對。」

不過媒體注意到,白宮發言人隨後對拜登講話做出澄清,稱:「我們的台灣政策沒有改變。」

事實上,這已經不是拜登第一次表示若中國大陸對台動武美國會出兵援助,白宮發言人也不是第一次跟進澄清。拜登上任以來,類似事件,此前已經至少發過三次。

第三次

今年5月23日,在訪問日本期間,拜登就做出過類似表述,白宮發言人也澄清過。

當時,在訪問東京期間與日本首相岸田文雄舉行新聞發布會時,拜登暗示在幫助台灣一事上,他願意比幫助烏克蘭走得更遠。

當時有位記者向拜登提問說,「出於顯而易見的原因,你不願意軍事介入烏克蘭衝突,」「(但是在台灣)如果真的到了那一步,你願意軍事介入保衛台灣嗎?」

拜登直截了當地回答,「是的,」

這名記者接着追問,「你願意?」

拜登進一步明確表示,「這是我們給過的承諾」。

這是拜登第一次在與外國政府首腦舉行的聯合記者發布會上做出這一表態。而且是在和中國關係不睦,同時又對台灣實施過殖民佔領的日本做出上述表態。

美國總統拜登(左)和日本首相岸田文雄(右)在日本東京出席活動。(Getty)

這個表態讓拜登政府在發布會現場的一些成員感到驚訝,他們沒想到拜登會如此直白表達。

雖然過去多年,在台海情勢緊張時,美國一直警告不要對台灣動武,但對於會在多大程度上幫助台灣,通常保持模糊態度。

這件事發生後,白宮很快試圖否認拜登所說的意思。

白宮在隨後一份匆匆發給記者的聲明中寫,「正如總統所說,我們的政策沒有改變。」

第二次

第二次發生在一年前。

2021年10月21日,在參加CNN在美國巴爾的摩舉行的巿民大會接受民眾提問時,當被問及台灣若遭攻擊美國是否會防衛台灣,拜登也明確表示:「會,我們對此有承諾。」(Yes, we have a commitment to that.)。

在這次CNN大會上,拜登還表示,人們不應擔心華盛頓的軍事實力,因為「中國、俄羅斯和世界上其他國家都知道,我們是有史以來最強大的國家。」

拜登還表示,「你要擔心的是,他們(中國)是否會從事一些行動,使他們陷入可能犯下嚴重錯誤的處境。」

針對拜登表述,中國當時立即做出反應。中國外交部新聞發言人汪文斌在例行記者會上說,「中國在核心利益上沒有妥協的餘地」。

中國外交部發言人汪文斌在記者會駁斥拜登講話。(中央電視台)

汪文斌還敦促華盛頓應遵守一個中國的原則,在台灣問題上謹言慎行,「不要向台獨勢力發出任何錯誤信號。」

據CNN後續報道,一位白宮官員在大會後也試圖澄清拜登對台灣的評論,說他在關於台灣的談話中,「沒有指出我們的政策有任何改變,我們的政策也沒有改變」。

第一次

第一次發生在美國從阿富汗撤軍後。

2021年8月,拜登決定從阿富汗撤軍,因為他領導撤軍無能,把本來應該的有序撤離演變成一場混亂與災難。

在全世界媒體鏡頭關注下,上演了一場美軍間接被塔利班士兵追擊驅走的大戲,令美國政府與軍隊威嚴掃地。

美國匆忙撤軍,讓他們扶持的阿富汗世俗政府瞬間垮台,原政府官員與阿富汗國內的親美勢力,面臨被塔利班政府清算絞死的命運。

目睹拜登此舉,一些受美國保護的盟國戰戰兢兢。拜登的領導能力與美國保護承諾的有效性,在美國內外都遭到巨大質疑,當中當然包括了民進黨蔡英文政府和各台獨勢力。

為安撫盟友恐懼情緒,拜登後來召開了一場記者會,重申美國對盟友的安全承諾。

記者會上,有人向拜登提問,如果兩岸發生軍事衝突,美國是否會做出回應。

拜登表示「我們會做出回應」。

他然後補充說,「對日本同樣,對韓國同樣,對台灣也同樣。」

拜登還說:「我們對北約第五條款做出了神聖的承諾,那就是如果事實上有人要入侵盟國或對北約盟國採取行動,我們將做出回應。這個情況與我們對日本、韓國跟台灣都一樣。」

因為台灣從未像日本、韓國或美國的北約盟國那樣,獲得美國同樣的安全保障承諾,因此拜登的上述說法被視為意義重大。

不過同樣,在訪談結束後,拜登政府的一位高級官員也向媒體表示,美國「關於台灣的政策沒有改變」。

如何解讀?

針對拜登在所謂「保衛台灣」問題上的表述,有媒體與專家習慣稱之為「頻頻口誤」或「戰略混亂」。

不過,用「口誤」來替拜登開脱太沒意思了,「戰略混亂」恐怕也並非事實。

作為一個長期從事外交工作,負責過國會外交事務,又擔任過副總統、總統的外交老手,拜登即便再老邁無能,也不可能頻頻發生這樣的「口誤」,更不可能在戰略層面如此混亂。

這些所謂的「口誤「,與白宮隨後即做出的「澄清」,其實一體兩面地反映出了美國在台灣問題上的真實態度。

那就是:美國想通過宣揚軍事介入嚇阻中國,而且也確實有軍事介入方案;同時,他們又不願把自身與台灣徹底綁定,想給自己留條退路。

這也提醒中國大陸,如果那一天發生,一定要做好美國可能軍事介入的最壞準備。至於台灣,如果認為美國會為了防衛台灣死一大堆人,那就太幼稚了。