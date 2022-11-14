最新全球航空公司排名　星航爬頭全日空奪冠　中國這公司殺入十大

經過近3年疫情停滯，全球各國逐漸開放邊境，國際旅行似有重振的希望，不過，近期旅遊服務平台Bounce發布了一份2022航空評比，替50家國際航線的航空公司排名，最糟糕的3名分別是印尼獅航（Lion Air）、飛翼航空（Wings Air）與杜拜航空（Flydubai）。

同時，根據這份評選榜單，最佳前3位分別是新航（Singapore Airlines）、全日空（ANA）與大韓航空（Korean Air），全日空在客艙服務評比獲得滿分，但因班次取消率比新航和韓航高太多，未能排上榜單第一位。

中國這家航空公司奪第6名 點圖放大看詳細排名結果：

+ 16

該評比分析，榜單尾端後6家航空公司，幾乎都有各自嚴重的問題，有些是誤點率極高、有些是臨時取消比例高，在客艙服務與舒適度，幾乎都獲得低分評價。

其中，同樣來自印尼的獅航與飛翼航空，無論誤點率、臨時取消率都比其他48家高，舒適評比也只獲得1或2分（滿分5分）。報告還提及，「過去一年，有將近1/3比例的獅航班次出現臨時取消，帶給乘客極大不方便」。

敬陪末座的獅航，就是2018年在雅加達外海發生墜機事故、造成機上189人全數罹難的事主，事故對該公司造成嚴重的打擊。

延伸閱讀：

【影】豪押太空人贏進帳22億！富豪「推獨輪車領現金」…搬上私人飛機揚長而去

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】