殿堂級AV女優帶細路搭飛機　素顏照被認出　變態男乘客竟當場咁做

英國AV女優潔西（Jess West）在成人產業闖蕩了15年累積數部作品，怎料有次帶著孩子搭飛機，卻遇到男乘客直接把她拍的AV片播出來，還瘋狂討論「就是她」，當下真的很無助又委屈。



潔西20歲起就踏入AV女優這行，也因為15年來馬不停蹄的工作累積許多作品，怎料已婚後這卻成了困擾，最怕的就是帶著孩子時被認出來。

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有次搭飛機特別穿著樸素，想說這樣不會被認出，結果卻有一名男乘客直接拿手機播她拍的AV片並討論「天啊，就是她」，當下實在難堪也感到相當委屈。

不只如此，潔西說很多男性抱持著的心態非常要不得，以為只要搭訕就有機會發生關係，女生則是總以厭惡的眼光看她，種種影響令她非常難過。

事實上，潔西原本一直瞞著家人從事AV行業，爸媽發現後陷入冷戰，進而改變想法搬出去，並經營成人產業公司。

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