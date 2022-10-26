伊朗頭巾示威｜阿米尼離世40天　人權組織：安全部隊向示威者開槍

伊朗女子阿米尼（Mahsa Amini）9月13日被指頭巾「戴得太鬆」而遭宗教警察帶走，拘留期間昏迷送院，9月16日死亡。此事引發伊朗大型示威派潮，10月26日為阿米尼離世40天，伊朗示威者再上街抗議，有人權組織指，安全部隊向示威者開槍。



大批示威者10月26日在阿米尼的家鄉薩蓋茲市（Saqqez）悼念阿米尼。總部在挪威的人權組織Hengaw於10月26日在Twitter表示，伊朗安全部隊在薩蓋茲市津丹廣場（Zindan square）施放催淚氣體，並向民眾開槍。組織沒說明事件是否有造成傷亡。

法媒10月26日稱，Hengaw分享的照片顯示一夜之間有大量安全部隊成員到薩蓋茲市駐守，有指他們已關閉薩蓋茲市的入口。

英媒10月26日引述目擊者稱，民眾在薩蓋茲市墓地聚集、參加悼念阿米尼的儀式，防暴警察向他們開槍，有數十人被捕。

伊朗學生通訊社（ISNA）同日稱，約有一萬人在墓地聚集，安全部隊和在墓地聚集的人士發生衝突後，政府切斷互聯網連接。

警方本來指阿米尼死於心臟病，不過有伊朗人認為她是遭宗教警察打死，事件激發示威者上街，示威蔓延全國及海外。

阿拉伯衛星電視台（Al-Arabiya）9月19日稱，一個以英國倫敦為基地的媒體取得阿米尼的電腦掃描（Computed Tomography，CT）圖片，顯示她有頭部骨折、出血和腦水腫的情況。

名為Iran International的衛星新聞頻道從一個黑客組織取得掃描影像，顯示阿米尼頭部右側因顱骨受嚴重創傷而導致顱骨骨折，這證實她的家人和醫生之前關於她頭部被擊中數次的說法。但伊朗官媒10月7日稱，驗屍報告指，阿米尼死於腦缺氧（Cerebral hypoxia），而非死於頭部和四肢受重擊。