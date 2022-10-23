伊朗頭巾示威踏入第6週　多國有民眾上街聲援

伊朗示威10月22日持續之際，美國、德國和瑞典均有民眾走上街頭，聲援伊朗婦女及示威者。



自22歲庫爾德（Kurdistan）女子阿米尼（Mahsa Amini）被捕後死亡事件引發當地民眾不滿後，全國多地已連續6周爆發示威。在國內，有商店老闆與工人罷工，也有年輕女子除下頭巾，高呼反政府口號並與安全部隊對峙。

德國首都柏林（Berlin）的集會由當地女性號召，約8萬人參與。現場有人揮動寫有「女性、生命、自由」的標語牌，也有人揮動庫爾德旗幟。

瑞典首都斯德哥爾摩（Stockholm）也有民眾集會，有人高喊伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）去死，也有人高舉The East Kurdistan Free Woman Society的旗幟。這是一個倡導伊朗庫爾德婦女權利的維權團體。

美國首都華盛頓特區（Washington, D.C.）及洛杉磯（Los Angeles）也有人聲援伊朗示威。

洛杉磯是除伊朗外伊朗人口最多的地區。一班示威者在市中心緩慢遊行，期間高呼伊朗政府倒台、「我們想要自由」並揮舞伊朗國旗。而在華盛頓，示威者從國家廣場遊行至白宮。