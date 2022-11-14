美國維珍尼亞大學槍擊案3死2傷　槍手在逃

美國維珍尼亞大學（The University of Virginia）位於夏洛茨維爾（Charlottesville）的校園11月13日晚發生槍擊案，3人死亡，2人受傷。槍手目前在逃。



維珍尼亞大學警察局於當地時間13日晚上約10時40分（香港時間14日早上約11時40分）在Twitter發文指，建議身處維珍尼亞大學內的人士就地避難。大學14日停課，而兩名傷者正接受治療。

警方封鎖校園，以搜捕槍手。政府部門14日早上稱，多個警方部門正搜捕槍手，包括出動一架維珍尼亞州警方直升機協助行動。

維珍尼亞大學校長瑞安（Jim Ryan）14日發聲明指，疑犯是大學的其中一名學生。警方稱疑犯的名字是小瓊斯（Christopher Darnell Jones, Jr.），相信他持有武器，而且是危險的。

The UVA Police Department is looking for Christopher Darnell Jones regarding the shooting incident that occurred on the grounds of the University of Virginia. Call 911 if seen, do not approach. pic.twitter.com/mKcxF6ksxw — UVA Police Department (@UVAPolice) November 14, 2022

警方表示，小瓊斯被描述為身穿酒紅色外套、藍色牛仔褲、紅色鞋，他可能正駕駛一輛黑色多功能旅行車（SUV）。

美媒14日稱，根據大學的體育運動網站，小瓊斯2018年時被列為大學的足球運動員，他當時是新生，沒參加任何比賽。