美國維珍尼亞大學槍擊案3死2傷　槍手在逃

撰文：房伊媚
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美國維珍尼亞大學（The University of Virginia）位於夏洛茨維爾（Charlottesville）的校園11月13日晚發生槍擊案，3人死亡，2人受傷。槍手目前在逃。

維珍尼亞大學警察局於當地時間13日晚上約10時40分（香港時間14日早上約11時40分）在Twitter發文指，建議身處維珍尼亞大學內的人士就地避難。大學14日停課，而兩名傷者正接受治療。

警方封鎖校園，以搜捕槍手。政府部門14日早上稱，多個警方部門正搜捕槍手，包括出動一架維珍尼亞州警方直升機協助行動。

維珍尼亞大學校長瑞安（Jim Ryan）14日發聲明指，疑犯是大學的其中一名學生。警方稱疑犯的名字是小瓊斯（Christopher Darnell Jones, Jr.），相信他持有武器，而且是危險的。

警方表示，小瓊斯被描述為身穿酒紅色外套、藍色牛仔褲、紅色鞋，他可能正駕駛一輛黑色多功能旅行車（SUV）。

美媒14日稱，根據大學的體育運動網站，小瓊斯2018年時被列為大學的足球運動員，他當時是新生，沒參加任何比賽。

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