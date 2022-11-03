美國佛羅里達州校園槍擊案　槍手正式被判無期徒刑

美國佛羅里達州2018年發生的校園槍擊案，法官11月2日正式判刑，槍手克魯茲（Nikolas Cruz）被判無期徒刑，而且不得提早假釋。



美聯社及天空新聞（Sky News）報道，佛羅里達州法院的陪審團早前裁定克魯茲謀殺罪名成立，並以9對3票判處他死刑，但根據州法例，死刑判決需要獲所有陪審團的一致支持，因此克魯茲避過一死，不過餘生將會在獄中度過。

佛羅里達州巡迴法院法官謝勒（Elizabeth Scherer）頒下判詞時，指克魯茲的行為導致17人喪生和17人受傷，所以需要終身監禁，而且連續執行。她同時寄語受害者家人和倖存者，希望他們互相扶持和堅強。

而在法官宣判前，遇難者親友在過去兩天向克魯茲講話，形容對方兇殘、本土恐怖份子，並稱事件導致不少親朋好友陰陽永隔。克魯茲為自己的罪行致歉，稱願意終身留在監獄內，為餘生奉獻於幫助他人。

這宗校園悲劇發生在2018年的情人節，現年24歲、本身是舊生的克魯茲手持AR-15半自動步槍闖入帕克蘭市（Parkland）瑪喬里斯通曼道格拉斯高中（Marjory Stoneman Douglas High School），再大開殺戒，造成美國史上其中一宗最血腥的校園槍擊案。

報道指，克魯茲會先送到邁阿密（Miami）附近的收押設施，等待安排到最高保安級別的監獄。專家指他屆時會單獨囚禁多年，之後才轉到其他囚室與其他囚犯生活。