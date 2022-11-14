G20・習拜會｜習近平：寬廣的地球容得下中美各自發展

美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平11月14日在印尼峇里島（Bali）會面。習近平稱，寬廣的地球完全容得下中美各自發展、共同繁榮。他說中美關係不應是你輸我贏、你興我衰的零和博弈，中美各自取得成功對彼此是機遇而非挑戰。



兩國元首就中美關係中的戰略問題，以及重大全球和地區問題坦誠深入交換看法。

習近平指出，當前中美關係面臨的局面不符合兩國和兩國人民根本利益，也不符合國際社會期待。中美雙方需要本着對歷史、對世界、對人民負責的態度，探討新時期兩國正確相處之道，找到兩國關係發展的正確方向，推動中美關係重回健康穩定發展軌道，造福兩國，惠及世界。

習近平介紹中國共產黨第二十次全國代表大會主要情況和重要成果，指出，中國黨和政府的內外政策公開透明，戰略意圖光明磊落，保持高度連續性和穩定性。他說中方以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興，繼續把實現人民對美好生活的嚮往作為出發點，堅定不移把改革開放進行下去，推動建設開放型世界經濟。他稱中國繼續堅定奉行獨立自主的和平外交政策，始終根據事情本身的是非曲直決定自己的立場和態度，倡導對話協商、和平解決爭端，加深和拓展全球夥伴關係，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，推動構建人類命運共同體。他說中國將堅持和平發展、開放發展、共贏發展，做全球發展的參與者、推動者，同各國一起實現共同發展。

習近平指出，世界正處於一個重大歷史轉折點，各國既需要面對前所未有的挑戰，也應該抓住前所未有的機遇。他指人們應從這個高度看待和處理中美關係，中美關係不應是你輸我贏、你興我衰的零和博弈，中美各自取得成功對彼此是機遇而非挑戰。他稱寬廣的地球完全容得下中美各自發展、共同繁榮，雙方應正確看待對方內外政策和戰略意圖，確立對話而非對抗、雙贏而非零和的交往基調。他高度重視拜登有關「四不一無意」的表態，中國從來不尋求改變現有國際秩序，不干涉美國內政，無意挑戰和取代美國。他表示，雙方應堅持互相尊重、和平共處、合作共贏，共同確保中美關係沿着正確航向前行，不偏航、不失速，更不能相撞。他指遵守國際關係基本準則和中美三個聯合公報，這是雙方管控矛盾分歧、防止對抗衝突的關鍵，也是中美關係最重要的防護和安全網。

習近平系統闡述台灣問題由來以及中方原則立場。習近平強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。他指解決台灣問題是中國人自己的事，是中國的內政，維護祖國統一和領土完整，是中國人民和中華民族的共同心願。他說任何人想把台灣從中國分裂出去，都違背中國的民族大義，中國人民都絕不會答應！他指中方希望看到並始終致力於保持台海的和平穩定，但「台獨」同台海和平穩定水火不容，希望美方言行一致，恪守一個中國政策和中美三個聯合公報。他稱拜登多次講過不支持「台獨」，無意將台灣作為謀求對華競爭優勢或遏制中國的工具，希望美方將這承諾落到實處。

習近平指出，自由、民主、人權是人類的共同追求，也是中國共產黨的一貫追求。他說美國有美國式民主，中國有中國式民主，都符合各自的國情，中國全過程人民民主基於中國國情和歷史文化，體現人民意願，中方同樣感到自豪。他稱任何國家的民主制度都不可能至善至美，都需要不斷發展完善，對雙方存在的具體分歧，可以進行探討，前提是平等交流，所謂「民主對抗威權」不是當今世界的特點，更不符合時代發展的潮流。

習近平指出，美國搞的是資本主義，中國搞的是社會主義，雙方走的是不同的路。他說這種不同不是今天才有的，今後還會繼續存在，中國共產黨領導和中國社會主義制度得到14億人民擁護和支持，是中國發展和穩定的根本保障。他指中美相處很重要一條就是承認這種不同，尊重這種不同，而不是強求一律，試圖去改變甚至顛覆對方的制度。他稱美方應將有關承諾體現在具體行動上，而不是說一套做一套。

習近平強調，中美是兩個歷史文化、社會制度、發展道路不同的大國，過去和現在有差異和分歧，今後也還會有，但這不應成為中美關係發展的障礙。他稱任何時候世界都有競爭，但競爭應該是互相借鑑、你追我趕，共同進步，而不是你輸我贏、你死我活。他指中國有自強不息的光榮傳統，一切打壓和遏制只會激發中國人民的意志和熱情。他說打貿易戰、科技戰，人為「築牆設壘」，強推「脫鈎斷鏈」，完全違反市場經濟原則，破壞國際貿易規則，只會損人不利己。他指中方反對把經貿科技交流政治化、武器化，當前形勢下，中美兩國共同利益不是減少了，而是更多了。他稱中美不衝突、不對抗、和平共處，這是兩國最基本的共同利益。他表示，中美兩國經濟深度融合，面臨新的發展任務，需要從對方發展中獲益，這也是共同利益，全球經濟疫後復甦、應對氣候變化、解決地區熱點問題也離不開中美協調合作，這還是共同利益。他說雙方應該互相尊重，互惠互利，着眼大局，為雙方合作提供好的氛圍和穩定的關係。

拜登表示，他與習近平主席相識多年，保持着經常溝通，但無論如何也代替不了面對面的會晤。他祝賀習近平再次連任中共中央總書記。他指美中作為兩個大國，有責任保持建設關係，美方致力於保持兩國元首以及政府各層級溝通渠道暢通，就雙方存在分歧的問題開展坦誠對話，為應對氣候變化、糧食安全等重要全球性挑戰加強必要合作，發揮關鍵作用。他指這對美中兩國和兩國人民至關重要，對整個世界也十分重要。他願重申，一個穩定和發展的中國符合美國和世界的利益，美國尊重中國的體制，不尋求改變中國體制，不尋求新冷戰，不尋求通過強化盟友關係反對中國，不支持「台灣獨立」，也不支持「兩個中國」「一中一台」，無意同中國發生衝突。他說美方也無意尋求同中國「脫鈎」，無意阻撓中國經濟發展，無意圍堵中國。

拜登稱，美中關係如何發展，對未來世界走向至關重要。他指美中雙方有共同責任向世界展示，美中能夠管控分歧，避免和防止由於誤解誤判或激烈競爭演變成對抗甚至衝突。他稱美方認同應確立指導美中關係的原則，可由雙方團隊在已有的共識基礎上繼續談下去，爭取盡早達成一致。他指美國政府奉行一個中國政策，不尋求利用台灣問題作為工具遏制中國，希望看到台海和平穩定。

兩國元首同意，雙方外交團隊保持戰略溝通，展開經常舉行的磋商，同意兩國財金團隊就宏觀經濟政策、經貿等問題展開對話協調，同意共同努力推動《聯合國氣候變化框架公約》第二十七次締約方大會（COP27）取得成功。雙方就展開兩國公共衛生、農業和糧食安全對話合作達成一致，同意用好中美聯合工作組，推動解決更多具體問題，同意中美人文交流十分重要，鼓勵擴大兩國各領域人員交往。

兩國元首還就烏克蘭危機等問題交換意見。習近平指出，中方高度關切當前烏克蘭局勢，危機爆發後，他就提出「四個應該」，不久前他又提出「四個共同」，面對烏克蘭危機這樣的全球性、複合性危機，有這麼幾條值得認真思考：一是衝突戰爭沒有贏家；二是複雜問題沒有簡單解決辦法；三是大國對抗必須避免。中方始終站在和平的一邊，將繼續勸和促談，支持並期待俄烏雙方恢復和談，同時希望美國、北約（NATO）、歐盟同俄羅斯展開全面對話。

兩國元首都認為，會晤是深入坦誠和具建設性的，責成兩國工作團隊及時跟進和落實兩國元首達成的重要共識，採取切實行動，推動中美關係重返穩定發展軌道。兩國元首同意繼續保持經常聯繫。