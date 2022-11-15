習拜會｜學者：微笑寒暄握手合影　氣氛緩和展管控衝突決心

美國總統拜登（Joe Biden）強調，中美領導人有共同責任，展現兩國有能力管控分歧，避免競爭成為任何接近於衝突的局面，並在緊迫並需要彼此合作的國際問題上設法合作。習近平則指出，中美領導人「要起到把舵定向的作用，應該為兩國關係找到正確的發展方向，推動中美關係向上提升。」

中美元首在印尼峇里島會晤的氛圍比預期緩和，一改兩年來中美高層會談時火藥味甚濃的畫面；受訪學者分析，中美都力圖向國際社會展現管控衝突和穩定兩國關係的決心。



作者：《聯合早報》北京特派員黃小芳

歷時3小時12分鐘的「習拜會」星期一（11月14日）傍晚5時36分起在峇里島舉行。這是拜登2021年1月就任美國總統以來，中美元首首次面對面會晤。

習拜會： 中國國家主席習近平在與美國總統拜登會晤時強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，中美關係第一條不可逾越的紅線。（AP）

根據國際通訊社現場視頻，中國國家主席習近平和拜登在進入穆麗雅酒店的會場前，簡短地微笑寒暄並握手合影。

美國白宮會後發出文告稱，習拜兩人針對一系列課題直率地闡明各自的優先考慮事項和意圖。中國官媒央視新聞則報道，兩國元首都認為此次會晤「深入坦誠和建設性」。

在全球和平和疫後經濟復甦在俄烏戰爭衝擊下備受壓力的當前，國際社會敦促中美改善關係的呼聲持續加大，習拜會釋放的信號，顯示兩個大國對這些呼聲的回應。

拜登在開場時強調，中美領導人有共同責任，展現中國和美國有能力管控分歧，避免競爭成為任何接近於衝突的局面，並在緊迫並需要彼此合作的國際問題中設法合作。

習近平則指出，中美領導人「要起到把舵定向的作用，應該為兩國關係找到正確的發展方向，推動中美關係向上提升。」

白宮文告稱，拜登在會上呼籲中美合作應對氣候變化、全球宏觀經濟穩定，衛生安全，以及全球食品安全等跨國挑戰，「因為這是國際社會的期待」。

習拜會：央視新聞報道，中美兩國元首都認為此次會晤「深入坦誠和建設性」。（AP）

央視則報道，中美雙方就開展兩國公共衛生、農業和糧食安全對話合作達成一致，同意用好中美聯合工作組，推動解決更多具體問題，並鼓勵擴大兩國各領域人員交往。

兩國都派出高層級的外交和經濟官員隨行。美國的重量級團隊包括國務卿布林肯，財政部長耶倫，國家安全顧問沙利文，以及國家安全委員會印太事務協調員坎貝爾。

中國的與會官員包括新任中共政治局常委丁薛祥，以及兩名新任政治局委員——國務委員兼外長王毅和全國政協副主席、國家發改委主任何立峰。

南京大學國際關係學院院長朱鋒接受《聯合早報》訪問時分析，此次習拜會重點不只是處理雙邊課題，更是對外展現兩國領導人管控和穩定兩國關係的決心。

台灣大學政治學系主任張登及指出，峇里島「習拜會」的氛圍比預期緩和。他預計，中美下來可能逐步恢復今年8月美國眾議院議長佩洛西訪台後，北京宣佈暫停的溝通機制。

在台海及人權議題上 雙方繼續針鋒相對

不過，拜登也解釋，美國將繼續和中國進行激烈競爭，在國內投資以強化美國實力，並與全球盟友和夥伴組成聯合陣線。中美元首也繼續在台海、人權等議題上針鋒相對。

拜登對北京在新疆、西藏和香港的舉措、廣泛的人權問題，以及中國的非市場經濟行為提出關注，並表示反對北京對台灣採取「脅迫和日益咄咄逼人的行為」。

習近平則強調台灣問題是「中美關係第一條不可逾越的紅線」；並批評美國打貿易戰、科技戰，人為「築牆設壘」，強推「脱鈎斷鏈」。習近平也指出，中美相處很重要的一條是尊重不同，而非試圖改變甚至顛覆對方的制度。他說，美方應將有關承諾體現在具體行動上，「而不是說一套做一套」。

在俄烏戰爭問題上，白宮文告稱拜登和習近平都重申反對使用核武，反對在烏克蘭使用或威脅使用核武器。央視報道未提及核武，但重申中國始終站在和平的一邊。

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