Jeff Bezos︱Amazon創辦人貝索斯：有生之年會捐出大部份財產

全球第四大富豪、美國亞馬遜公司（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）11月12日接受美媒訪問時稱，他會在有生之年捐出大部份財產。



58歲的貝索斯12日與女友桑切斯（Lauren Sánchez）一起接受美媒訪問。

貝索斯被記者問到是否打算在有生之年捐出大部分財產。他回答說：「是的。」他指自己與女友「正建立能捐出這筆錢的能力」。

他表示，他會捐出這些財產來協助對抗氣候變化、以及支持能在深刻的社會和政治分歧面前團結人類的人士。他說：「世界上有一些大問題，而解決這些大問題的方法就是共同努力。」

貝索斯的估計資產淨值為1,240億美元。這是他首次承諾捐出他的大部份財產。

全球多名富有人士已簽署「捐款誓言」（The Giving Pledge，暫譯），它的簽署者承諾捐出自己50%或以上的財產。貝索斯仍未簽署「捐款誓言」，有人因此而批評他。

▼貝索斯與前妻麥肯齊的照片，請點擊放大觀看：

前妻宣布捐出巨款

貝索斯的前妻麥肯齊（MacKenzie Scott）也是下定決心捐出大部份財產，她早於2019年5月簽署「捐款誓言」，承諾繼續支持慈善。

麥肯齊11月14日在網絡文章發布平台Medium表示，她已在過去7個月內，向逾300個組織總共捐出近20億美元。