貝索斯前妻再嫁 第二任丈夫曾如此盛讚她 短命婚姻僅18月告吹
撰文：房伊媚
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美媒9月28日稱，美國亞馬遜公司（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）的前妻麥肯齊（MacKenzie Scott）9月26日向法院申請與第二任丈夫、科學老師朱厄特（Dan Jewett）離婚，兩人的婚姻僅持續18個月便告終。兩人是在2021年3月宣布結婚。
美國E! News於9月28日稱，根據法庭文件，麥肯齊和朱厄特已簽署分居合約。他們會根據分居合約來分割他們的財產、物業、資產、債務。
麥肯齊1993年與貝索斯結婚，他們2019年1月宣布離婚。麥肯齊當時分到超過530億美元的財產，成為世界上最有錢的女性之一。
她在獲得巨額財產後，選擇捐款來幫助有需要的人。她2019年5月簽署「捐款誓言」（The Giving Pledge，暫譯），承諾捐出大部份財產來支持慈善。「捐款誓言」的簽署者承諾捐出自己50%或以上的財產。麥肯齊說，她的慈善事業的主要重點是，支持在「各種群體中未能被充分代表的人」。
朱厄特在登載於「捐款誓言」網站的信件稱，一生中大部份時間擔任老師的他，從身邊人的慷慨中學習。他當時寫道：「現在，有個快樂的巧合就是，我與我認識的人當中最慷慨、最善良的人結婚，並與她一起承諾將巨額財富傳遞，去服務他人。」
「捐款誓言」網站上現時已沒有朱厄特的信件，本來登載的夫妻合照，已換成麥肯齊的獨照。
她2021年嫁給朱厄特。《華盛頓郵報》2021年3月7日稱，麥肯齊的4名子女在西雅圖（Seattle）一間學校就讀，而朱厄特是那間學校的科學老師，麥肯齊因此於學校邂逅朱厄特，可惜兩人的婚姻僅維持一年多就結束。
美國商業雜誌《福布斯》（Forbes）2022年4月稱，當時麥肯齊的資產淨值為436億美元，成為排名全球第四的富婆。