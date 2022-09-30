貝索斯前妻再嫁　第二任丈夫曾如此盛讚她　短命婚姻僅18月告吹

美媒9月28日稱，美國亞馬遜公司（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）的前妻麥肯齊（MacKenzie Scott）9月26日向法院申請與第二任丈夫、科學老師朱厄特（Dan Jewett）離婚，兩人的婚姻僅持續18個月便告終。兩人是在2021年3月宣布結婚。



美國E! News於9月28日稱，根據法庭文件，麥肯齊和朱厄特已簽署分居合約。他們會根據分居合約來分割他們的財產、物業、資產、債務。

貝索斯：圖為2018年1月6日，美國亞馬遜公司創辦人貝索斯與當時的妻子麥肯齊在荷里活出席活動。（Getty）

麥肯齊1993年與貝索斯結婚，他們2019年1月宣布離婚。麥肯齊當時分到超過530億美元的財產，成為世界上最有錢的女性之一。

她在獲得巨額財產後，選擇捐款來幫助有需要的人。她2019年5月簽署「捐款誓言」（The Giving Pledge，暫譯），承諾捐出大部份財產來支持慈善。「捐款誓言」的簽署者承諾捐出自己50%或以上的財產。麥肯齊說，她的慈善事業的主要重點是，支持在「各種群體中未能被充分代表的人」。

朱厄特在登載於「捐款誓言」網站的信件稱，一生中大部份時間擔任老師的他，從身邊人的慷慨中學習。他當時寫道：「現在，有個快樂的巧合就是，我與我認識的人當中最慷慨、最善良的人結婚，並與她一起承諾將巨額財富傳遞，去服務他人。」

「捐款誓言」網站上現時已沒有朱厄特的信件，本來登載的夫妻合照，已換成麥肯齊的獨照。

圖為2018年3月4日，美國亞馬遜創辦人貝索斯和麥肯齊出席活動。（Getty）

她2021年嫁給朱厄特。《華盛頓郵報》2021年3月7日稱，麥肯齊的4名子女在西雅圖（Seattle）一間學校就讀，而朱厄特是那間學校的科學老師，麥肯齊因此於學校邂逅朱厄特，可惜兩人的婚姻僅維持一年多就結束。

美國商業雜誌《福布斯》（Forbes）2022年4月稱，當時麥肯齊的資產淨值為436億美元，成為排名全球第四的富婆。