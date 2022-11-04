貝佐斯被控虐待前女管家　連做14小時無休息　要這樣如廁致尿道炎

美國NBC新聞報導，根據一樁日前在西雅圖提出的民事訴訟，電商龍頭亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（又譯貝索斯，Jeff Bezos）被控讓管家們蒙受「不安全與不衛生」的環境，禁止他們工作期間休息（Rest breaks）與方便前往洗手間。



報導指出，原告韋達（Mercedes Wedaa）同時指控貝佐斯的下屬對西語裔管家們種族歧視、偏向於他們的白人同行。委任律師麥格根（Patrick McGuigan）表示，「僱主因為她的族裔歧視原告，迫使原告沒有休息或用餐時間而長時間工作，讓原告暴露於不安全與不衛生的工作環境，打擊報復與錯誤中止原告的僱傭」。

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報導引述訴狀指出，韋達於2019年秋季獲聘一分管家職務，要求她「在不被看見的情況下，圍繞著一個家庭工作」。原告被聘為房屋協調員（House coordinator），最終來到監督一隊幾乎全是西語裔的管家，但除了忍受長達14個小時沒有休息的延長輪班工作，還「沒有給管家們合理可及的洗手間」。

訴狀指出，管家們一度使用保安室的附屬洗手間，但該舉措很快被中止了，「因為管家們使用該洗手間經決定違反安全協定」。訴狀宣稱，「約18個月來，為了使用洗手間，原告與其他管家被迫從洗衣房的窗戶爬到外面，然後沿著通往機房的通道跑，穿過機房與下樓到洗手間」。

訴狀指出，這間廁所是男女通用，例如庭院工作人員也用，並聲稱管家們因為未能輕鬆前往洗手間，「經常發生泌尿道感染」。

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這樁民事訴訟於1日在華盛頓州金恩郡（King County, WA）高等法院提出，貝佐斯跟2家據控管理其務業的公司、Zefram LLC和Northwestern LLC被列為被告。Northwestern LLC的一名消息人士稱這樁官司為「搶錢」（Money grab），並對原告的主張提出異議。

貝佐斯的律師柯雷爾（Harry Korrell）同樣提出質疑，並在3日致NBC新聞的聲明稱「我們已經調查這些說法，它們缺乏法律依據」，又指韋達是每年賺得超過6位數美金的首席管家，負責自己的休息與用餐時間，並有數間洗手間與休息室提供給她和其他工作人員。柯雷爾還稱，韋達曾要求以9百萬美元和解取代提告。

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