俄製導彈疑落入波蘭　蘇聯都未試過　會升級至全面衝突嗎？

一枚懷疑俄羅斯的導彈，在11月15日落入波蘭鄰近烏克蘭邊境的村莊普熱沃杜夫（Przewodów），造成兩人死亡。若得以證實，這會是俄羅斯武器首次落入北約的領土。



俄羅斯導彈誤落入北約成員國的領土上，會是一個很嚴重的錯誤。前蘇聯與美國在冷戰期間，也未曾如此犯錯。因莫斯科和華盛頓知道，如此的意外很可能觸發誤判導致開戰。

這次事件到目前一刻，似乎未有上升到那個水平。波蘭政府表示，波蘭將援引北約條約第四條款，召開北約緊急會議，並未有提及第五條。北約條約第四條允許任何成員國，在「領土完整、政治獨立或安全受到威脅時」，要求北約理事會召開緊急會議。

圖為11月15日，波蘭鄰近烏克蘭邊境的村莊普熱翁杜夫，一枚懷疑俄羅斯的導彈擊中當地。（AP）

第五條則是一旦確認成員國受到攻擊，就會視之為對整個北約全體進行攻擊，條約可理解為全體成員國將會參戰，引發美俄以致歐洲國家的戰爭。

前美國駐北約大使達爾德（Ivo Daalder）表示，北約第五條不能僅由一名成員國援引，這需要全體成員國的共識。北約唯一一次援引第五條，是在911襲擊發生後，北約成員國向美國提供高空雷達支援，並在地中海加強海上巡邏。

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國戰略研究所（International Institute for Strategic Studies）智庫，戰略、技術和軍備控制主任阿爾伯克（William Alberque,）認為，即使得出結論是俄羅斯所為，亦不屬於第五條中設想的「武裝攻擊」。

「蓄意武裝攻擊是一個很實在的東西。」「兩枚誤射的巡航導彈或彈道導彈並不算蓄意攻擊。」

2015年土耳其擊落了俄羅斯一架越境的戰機，事件得到平息未有發展成衝突。外界相信這次的事件也很可能得到控制。然而，事件得到控制不代表俄羅斯與北約的衝突風險不存在。因這次事件的發生，北約將可能進一步介入俄烏戰爭之中。

一個最有可能的反應，是北約內部展開辯論，是否應加強向烏克蘭提供的軍事武器。烏克蘭一直要求美國和北約提供更多援助，外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，希望北約能提供F-15和F-16戰機。

基輔在事件發生後，已緊急呼籲北約作出即時行動，包括封鎖領空。總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）表示事件顯示事態嚴重升級，是對北約集體安全的攻擊。