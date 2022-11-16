波蘭遭導彈襲擊　考慮啟動北約《第四條款》　具體操作為何？

波蘭鄰近烏克蘭邊境的村莊普熱翁杜夫（Przewodów）於15日受導彈襲擊，美媒引述美國高官指，涉事導彈來自俄羅斯。

波蘭政府發言人米勒（Piotr Müller）事後在記者會表示，波蘭正考慮啟動《北太西洋公約》第四條款，以回應事件。歐盟兩名外交官亦透露，北約大使將於16日，按波蘭要求就《北太西洋公約》第四條款開會。



什麼是《北約》第四條款？

該條款列明，當任何成員國感到受其他國家或恐怖組織威脅，不論是關於領土完整、政治獨立或安全，就可要求所有30個成員國展開正式諮詢，研究該威脅是否存在和如何應對。決議須獲一致同意，但未必會採取行動。

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該條款什麼時候動用過？

該條款曾動用過多次。與今次事件性質較接近的案例，為一年前土耳其有士兵因敍利亞的襲擊而喪生，當時北約同意展開諮詢，但最後沒有採取任何行動。

為什麼北約出兵的機會很微？

北約另有《第五條款》，指明成員國有共同防衛責任，意思是當其中一個成員國受攻擊，代表所有成員國亦一同受攻擊。該條款自北約1949年成立以來只動用過一次，就是2001年在美國發生的911事件，其後盟友共同動用軍事力量打擊恐怖主義。

鑑於這次波蘭疑受襲事件的受害者是兩名公民，內情仍在調查中，各方亦傾向不與俄羅斯發生軍事衝突，因此動用此條款的機會微乎其微。