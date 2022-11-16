知名日本AV女優七瀨愛麗絲失聯　內行人：肯定出大事

日本成人產業名聞遐邇，但在光鮮亮麗的包裝下卻藏著諸多秘密，知名AV女優七瀨愛麗絲（七瀬アリス）驚傳失聯，不但推特、Instagram等社群網站久未更新，原先預定出席的活動也無故放鳥，連主辦單位都找不到人，專門研究日本成人片的評論家及專欄作者「一劍浣春秋」更直言「非常嚴重」。



AV達人「一劍浣春秋」在《Play NO.1》PO文，他提到發展不錯、貴為KMP集團社長室室長的七瀨愛麗絲，自從6天前和網友問好後便再也沒有登入推特，不僅僅是主帳號，連社長室室長以及Instagram全都停止更新，熱衷於經營社群的七瀨愛麗絲出現如此反常行為，一劍浣春秋直言「肯定是出了什麼亂子」。

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除了社群停更，更糟糕的是七瀨愛麗絲無故缺席原定於13日舉辦的Narture攝影會，甚至連主辦單位都為此特地在推特發文「無法聯繫七瀨愛麗絲」。

對於七瀨愛麗絲無預警失聯，一劍浣春秋表示事務所無法掌握她的狀況，直呼情況「非常嚴重」。

可能有粉絲期待七瀨愛麗絲會在20日舉行的線上直播現身，一劍浣春秋分析，雖然事務所還有5天可以找人，但過了這麼長的時間社群網站都沒有復甦跡象，他無奈表示「只怕七瀨愛麗絲已經放棄了她的AV生涯」。

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另外原定17日的新片拍攝行程也遭取消，對於七瀨愛麗絲是否會重回粉絲面前，一劍浣春秋悲觀認為「不覺得多個幾天就會發生奇蹟」。

文末一劍浣春秋寫道，「社群是最好判斷女優有沒有狀況的管道」，如果是常常更新動態的女優突然沒了消息，肯定是出了一些狀況。

對於AV女優生態，一劍浣春秋直言她們是全世界最不穩定的族群，不只C咖、D咖女優會無預警消失，連七瀨愛麗絲「一姐」地位的女優也可能突然出狀況。

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