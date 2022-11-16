波蘭稱遭俄製導彈擊中　包括G7多國領導人全力支持調查

七國集團（G7）與一些其他西方國家的領導人星期三（11月16日）發表聯合聲明，承諾會全力支持波蘭針對波烏邊境地區爆炸事件的調查工作，並給予協助。



根據白宮和歐盟官網發布的聯合聲明，加拿大、法國、德國、意大利、日本、荷蘭、西班牙、英國、美國、歐盟委員會，以及歐洲理事會領導人，在印度尼西亞峇厘島二十國集團（G20）峰會期間會面。

這些領導人在聲明中說：「我們討論了發生在波蘭東部靠近烏克蘭邊界的爆炸事件。我們全力支持和協助波蘭正在進行的調查工作。隨着調查工作開始進行，我們同意保持密切聯繫，以決定下來要採取的合適步驟。」

領導人也譴責俄羅斯星期二（15日）發射導彈攻擊烏克蘭城鎮和民用基礎，並指俄國展開了野蠻的導彈襲擊行動。

烏克蘭和波蘭指這起爆炸案與俄羅斯製造的導彈有關。

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波蘭外交部表示，導彈15日下午落在波蘭東部距離烏克蘭邊境約6公里的村莊普熱沃杜夫（Przewodow），2人死亡。爆炸發生在當地時間下午3時40分。

普熱沃杜夫距離波烏邊境大約6公里。它位於盧布林省（Lublin Voivodeship） 赫魯別舒夫縣（Hrubieszów）。

媒體報道稱，當地一座糧食烘乾設施遭導彈擊中。

波蘭已就此事召見俄羅斯大使。俄羅斯國防部駁斥俄國導彈擊中波蘭的消息，並指相關報道是蓄意挑釁行為。

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）也說，波蘭目前沒有具體證據能證明誰是肇事者。

本文獲《聯合早報》授權轉載

