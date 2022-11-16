波蘭村莊驚傳導彈「襲擊」疑似現場片曝　民眾慌：我怕這是打仗了

俄羅斯11月15日空襲烏克蘭多個大城市，豈料傳出有俄軍導彈落入波蘭境內，華沙政府大為緊張。事件發生後疑似現場影片曝光，可見疑似導彈墜落地點有黑煙升起。英媒16日引述村民稱導當時傳出巨響，以為是打仗了。



美聯社16日引述3名美方官員指，初步調查顯示導彈由烏克蘭軍方發射，本來用以攔截俄軍導彈。

導彈墜落在波蘭東部盧布林省（Lublin Voivodeship） 赫魯別舒夫縣（Hrubieszów）村莊普熱沃杜夫（Przewodów）一個糧食倉庫外。

英國《快報》16日稱案中2名死者相信都是農場工人，一人約60歲，另一人約50歲。

該報16日引述一名目擊者對Onet表示：「我聽到一下巨響，距離我家大約1公里，我怕這是打仗了。」Onet是波蘭最大門戶網站。

目擊者稱年約60歲的死者是其舊同學，另一名死者他也認識，他們常向對方問好。

▼荷蘭媒體BNO News在其Twitter賬戶發布一段影片，片中疑似是波蘭境內的普熱沃杜夫某處，遠處有灰色的濃煙升起，看來是冒煙處發生大爆炸。BNO News在推文中稱「影片顯示導彈落在波蘭後的即時情況，兩人被殺。」



一名在德國柏林的東歐專家在推文中指出爆炸發生地點。他稱「俄羅斯導彈直接擊中連接歐盟和烏克蘭的電纜，它靠近烏克蘭Dobrotvirska發電廠，那是重要的能源樞紐。

美聯社11月16日引述3名美方官員指，初步調查顯示導彈由烏克蘭軍方發射，本來用以攔截俄軍導彈。

Russian missiles hit Polish Przewodow directly at the electricity power line which connects the EU with Ukraine, close to Dobrotvirska power plant in Ukraine, an important energy hub. Map: courtesy of ENTSO-E, the EU organization of electricity network operators. pic.twitter.com/VHNuuyph3A — Sergej Sumlenny (@sumlenny) November 15, 2022

下圖為導彈墜落的小鎮普熱沃杜夫所在地：

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