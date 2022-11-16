來歷不明導彈襲波蘭　美聯社：美官員初步調查顯示導彈是烏軍發射

來歷不明導彈落入波蘭境內，造成2人死亡，此事擾亂G20峰會議程。美聯社11月16日引述三名美方官員指，初步調查顯示導彈由烏克蘭軍方發射，本來用以攔截俄軍導彈。



美聯社報道指，據官員的初步調查顯示導彈是烏克蘭軍方15日發射，原意是攔截俄軍攻向烏克蘭電力設施的導彈。官員以匿名身份透露消息，稱自己未獲授權公開講述此事。

拜登：或非俄發射導彈

美國總統拜登（Joe Biden）較早前臨時召集有份參加峰會的部份國家首腦，就此緊急會晤。 拜登說，初步資料顯示，這可能不是從俄羅斯發射的導彈造成的。

美國及其北約盟國正在調查在導彈在波蘭造成的爆炸事件。

拜登表示，在確定情況後，將就下一步措施做出集體決定。在華盛頓，美國國務院副發言人帕特爾（Vedant Patel）稱，對美國來說，重要的是確定導彈落入波蘭是意外還是蓄意的行動。

波蘭外交部表示，導彈15日下午落在波蘭東部距離烏克蘭邊境約6公里的村莊普熱沃杜夫（Przewodow），2人死亡。爆炸發生在當地時間下午3時40分。

普熱沃杜夫位於盧布林省（Lublin Voivodeship） 赫魯別舒夫縣（Hrubieszów）。

+ 1

據俄羅斯國防部的聲明，未對烏波國界附近的目標發起過任何打擊，而公布的一些殘骸照片與俄羅斯的打擊手段無關。俄衛網稱，波蘭媒體有關疑似「俄羅斯」導彈落入的所有言論都是蓄意挑釁，目的是使局勢升級。

據俄軍事專家列昂科夫對衛星通訊社稱，俄羅斯巡航導彈不可能落入波蘭境內，但非正常開啟動的烏克蘭S-300系統導彈倒可能飛到那裏：此前這種例子發生過，包括烏克蘭用防空導彈擊中本國樓房。

美國防部表示，在導彈疑似墜入波蘭情況下，打算不是根據猜測，而是根據有充分機會澄清的事實來採取行動。同時，美國防部發言人萊德（Patrick Ryder）稱，在獲得事實之前，五角大樓不會談論《北約憲章》第5條的適用性問題。該條規定：締約各方同意，對歐洲或北美的一個或多個締約國的武裝攻擊將視為對其整體的攻擊。