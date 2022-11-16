俄羅斯男山頂窄道騎電單車　失控墮崖不幸身亡　出事一刻影片曝光

俄羅斯38歲男子布魯曼菲德（Mikhail Blumenfeld）是一名專業越野車手，近來在山崖上訓練特技時，突然不小心失去平衡，從車上摔下後，在朋友面前滾下100米的深谷，生前最後畫面意外全被拍了下來，家人得知消息後十分傷心。



事件12日發生在俄羅斯卡斯洛達市，影片中可看到，布魯曼菲德騎車在100米高山崖上一條狹窄小道訓練，騎到一半時他疑似察覺情況不對，突然查看一下車子，接著便繼續出發，沒想到沒多久便突然失去平衡，整個人墮下懸崖。

事發過程被拍下 失控墮百米深谷身亡（點擊放大瀏覽，慎入）：

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當地媒體報導，布魯曼菲德與妻子一共育有2名孩子，不幸墮下懸崖後，在救護車趕到前便已經身亡，初步報告顯示，事件是因為駕駛沒有控制好車子，詳細原因仍待進一步調查。

消息傳出後讓親友震驚無法接受，37歲妻子茱莉亞（Julia）表示，「他從14歲就開始從事這項運動，技術非常好，我不明白為何會發生這樣的事」。

朋友也表示，已經和布魯曼菲德一起騎車長達10年，對方是一名經驗非常豐富的騎手，沒想到會因為一個小失誤喪命。

▼慎入，影片內有墮崖畫面▼

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