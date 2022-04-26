美國兩機師玩命挑戰「空中互換飛機」　惜其中一人失敗令飛機墜毀

飛行員有可能在半空中交換飛機機師嗎？美國2位飛行員在亞利桑那州的沙漠挑戰這項「空中換機」的特技，也就是飛到半空中，互相跳到對方的駕駛座。



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在美國亞利桑那州的沙漠上空，2架飛機在空中俯衝，飛行員準備挑戰一項特技，他們要在14000英呎高空，互換飛機機師。挑戰特技的飛行員法林頓說：「在這一次，我們會用一項突破（技術），來降低飛機的速度並切換飛機。」

說起來簡單，但如何做到空中換機？他們會把飛機開近一點，接着讓鼻翼向下飛行，然後彈出一個空中煞車器，兩人互相示意後，就會跳機換到對方的駕駛座上。「我們就是交互檢查，然後確認所有程序都是可以的。」

經過多次的模擬練習後兩位飛行員終於要上場挑戰。「要下來了，321打開。」兩人跳出各自駕駛的飛機，其中一位飛行員艾金斯，慢慢靠近另一架飛機，他伸手抓住飛機一處桿子，藉由氣流成功進入另一架飛機；不過很可惜，另一位飛行員法林頓沒有跳到對方飛機，最後這架飛機墜毀在沙漠上。

其後法林頓表示：「所有測試的數字都是對的，所有過程應該要成功，基於一些原因就是失敗了。」雖然兩人挑戰空中換機只成功一半，但至少2人最後都平安着陸。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】