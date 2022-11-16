波蘭飛彈殘骸被指是俄製S-300　會可能從烏克蘭發射嗎？

11月16日一支俄製飛彈墜落在波蘭接壤烏克蘭的邊境村莊，造成兩人死亡。美聯社引述美國消息指出，初步相信飛彈是從烏克蘭發射，為攔截俄羅斯飛彈但誤落波蘭領土上的一場意外。



網上流傳着一張被指是爆炸現場的照片，遺留着飛彈殘骸碎片，該飛彈殘骸碎片被指是屬於S-300飛彈。S-300是蘇聯時代制造的防空武器，雖然大部分時間用於防空，但也有用在對地攻擊的使用紀錄。

圖為S-300報署，砲管直接指向天空的情況。（Youtube截圖）

S-300自1980年代已投入使用，至今仍是俄羅斯及前蘇聯成員國，包括烏克蘭的防空系統之一。在俄烏戰爭初期，烏克蘭主力依靠S-300及同樣是前蘇聯時代的9K37山毛櫸地對空導彈，攔截俄軍攻擊。

儘管歐美國家已持續向烏克蘭提供防空武器，但因防空武器是「多層防護」，不可能單靠一種武器提供全面防空。所以即使歐美提供更先進的防空武器，在部分地區或面對多方同時攻擊時，烏軍仍會發射舊式武器作攔截。

俄羅斯近日不斷使用導彈攻擊烏克蘭，多個烏克蘭的基建及電力系統遭到摧毀。儘管俄羅斯聲稱那些都是精準導彈系統，但一般認為準成度只有七成左右。

澳洲國立大學戰略與國防研究中心高級研究員薩塞克斯（Matthew Sussex）表示，俄製導彈適航能力不是很好，若出現故障可能會飛到不知哪裏去，在遠處墜毀。

然而，即使事件純屬意外，烏克蘭也是為防俄方襲擊而發射防空導彈回應，因此事件亦被認為俄方需付一定責任。同時事件揭示俄烏戰爭的脆弱性，很容易因意外造成誤判和升級。