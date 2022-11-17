TikTok行政總裁：用「德克薩斯計劃」減輕美國對安全憂慮

中國企業字節跳動（ByteDance）旗下短片分享應用程式TikTok（抖音海外版）行政總裁周受資11月16日稱，公司正展開「德克薩斯計劃」（Project Texas），以減輕美國對TikTok的安全憂慮。



美國政界一直表示擔心TikTok會引發國家安全問題，指TikTok身處中國的職員可接觸美國用戶的數據。德克薩斯計劃是把美國用戶的敏感數據「隔離」，只讓身處美國的員工才能接觸這些數據。美國用戶的數據會被轉移至美國甲骨文公司（Oracle）的伺服器中。

周受資16日在新加坡出席彭博社創新經濟論壇（Bloomberg New Economy Forum）時表示，「德克薩斯計劃」建設起來極困難且昂貴，計劃目標是減輕美國官員的擔憂。

他說：「這是前所未有的，沒公司曾嘗試做這件事。」他表示非常有信心，將能提出一個方案能合理地解決美國對國安的憂慮。

據他所知，沒有面向消費者的互聯網公司會根據職員國籍來安排誰可接觸用戶數據，他認為應根據地理區域來管理數據控制措施，以確保安全。他說根據「德克薩斯計劃」，只有身處美國的職員才能接觸特定受美國保護的數據。

美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray）15日表示，FBI極其擔心中國政府可能會透過影響TikTok來控制數百萬用戶的數據，或控制這軟件及其推薦演算法（Recommendation algorithm）。