COP27｜盧拉爭取巴西主辦下屆聯合國氣候峰會

巴西總統當選人盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）11月16日在埃及出席《聯合國氣候變化框架公約》第二十七次締約方大會（COP27）時表示，他希望2025年峰會在巴西的亞馬遜（Amazon）地區召開。



根據法媒，盧拉16日在COP27一個以亞馬遜為主題的展館現身，他受到現場爆滿人群的熱情歡迎，這些人紛紛對他鼓掌或爭相和他拍自拍照。

聯合國第27屆氣候變化大會6日至18日在埃及的濱海度假勝地沙姆沙伊赫（Sharm el Sheikh）舉行。

Accompanied by Governor @helderbarbalho (PA), President-elect Luiz Inácio Lula da Silva @LulaOficial has just arrived at #COP27 and is meeting with governors from the Interstate Consortium of the Legal Amazon. pic.twitter.com/DUVKoRe6OF — Liberal Amazon (@LiberalAmazon) November 16, 2022

盧拉致詞時表示：「我在這裏告訴你們所有人：巴西重返世界了。巴西天生就不是一個孤立的國家。我們將非常強烈打擊非法砍伐森林。」

他表示，自己會向聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）提出要求，爭取2025年氣候峰會在巴西召開，又稱：「在巴西（開會）就必須在亞馬遜」。

Discurso de Lula na COP27 noEgito https://t.co/uWjSXKUGab — Lula (@LulaOficial) November 16, 2022

盧拉還提議，當地的亞馬遜州和帕拉州（Para）都具備能主辦峰會的基礎設施。