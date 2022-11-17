土耳其「性愛邪教」教主涉性侵　逼信徒吃藥當性奴　判監8,658年

土耳其伊斯坦堡高級刑事法院11月16日判處被控性侵、被稱為「性愛邪教」教主的土耳其電視佈道者奧克塔爾（Adnan Oktar，筆名葉海亞，Harun Yahya）監禁8,658年。他被指逼女信徒當性奴以及服用避孕藥。



奧克塔爾2021年被控性虐未成年人士、詐騙、企圖從事政治和軍事間諜活動等罪名，他2021年1月11日遭判監1,075年。他提出上訴，裁決最後被上級法院推翻。

伊斯坦堡高級刑事法院11月16日重審與奧克塔爾有關的案件。66歲的奧克塔爾被控包括性侵犯、以及剝奪他人自由在內的罪名。法院11月16日判處他與13名同黨每人監禁8,658年。

奧克塔爾自稱信奉伊斯蘭教。他自1990年代起就因性醜聞引起外界注意，但他仍繼續招攬信徒。他自稱擁有將近1000名「女友」，而且「對女人充滿愛」。

他創辦網上電視頻道A9，並主持討論宗教議題的訪談節目。一些穿着暴露的女性會在節目中隨着現代流行音樂起舞。這些女性是他的信徒，他稱呼她們為「小貓咪」（Kittens）。

一些已離開A9的女信徒稱她們被迫當性奴。總部設於英國的「中東之眼」新聞網（Middle East Eye）11月16日稱，其中一名前女信徒在法庭作供，她指奧克塔爾曾性侵她和其他女子，並強迫她們服用避孕藥。警方在他的家中搜出約6.9萬粒避孕藥，他卻在庭上說，這些藥是用來治療皮膚問題和經期不順問題的。

▼奧克塔爾在網上電視頻道A9的節目片段截圖，請點擊放大觀看：

有女信徒因參加選美比賽而成為奧克塔爾的目標，結果亦飽受騷擾。「中東之眼」11月16日稱，奧克塔爾的前女信徒希姆謝克（Ebru Simsek）在奧克塔爾2021年被定罪後對土耳其媒體說，她1994年參加選美比賽，奧克塔爾在電視上看到她後就對她着迷。奧克塔爾對她說：「我在報紙上、在電視上看到你，我很喜歡，帶上你的睡衣，和我一起住在我的豪宅內。」他又稱「來這裏，我會給你最好的待遇，你會穿最好的牌子的衣服，你的生活會是奢華的。」

在希姆謝克離開奧克塔爾的組織後，他對她施壓、擾亂她的工作和社交生活。她為逃避他的騷擾而到美國生活。她在2021年更指，奧克塔爾對她提出逾300宗誹謗訴訟。