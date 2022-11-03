日本學霸淫醫落藥性侵逾10個女患者　第4次被捕犯案過程極恐怖

律師、教師、醫生這些是不少人是不少人的理想職業，也是最被人尊敬的幾種職業。當然職業並不能代表人格，日本最近就有一位衣冠禽獸被捕。他是整容醫院的院長，曾多次讓女性病人喝下睡眠藥失去意識後進行猥瑣、性暴行。日前被當地警方因同類罪行第4次拘捕，引起網民熱議，質疑為何他多次犯行仍能保有醫師執照。



日媒《NEWSポストセブン》報導，現已閉院的整容外科診所「東京ミッドクリニック」的前院長的43歲竹沢章一在10月13日被東京警方再次逮捕。最新的嫌疑是在去年12月他在診所中趁護士不在時，對正接受整容手術被全身麻醉、不能反抗的20多歲女患者進行猥瑣行為，並用手機拍攝過程，因「準強制性交」罪名被捕。警方在搜獲的影片中發現，另約有逾10名患者亦被同犯下樣性暴行。

（文春オンライン）

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20多歲的女患者由去年11月起為了接受皮膚科的治療曾數次前往疑犯竹沢的診所。於12月3日及11日，兩度在手術中被他猥瑣，但因被全身麻醉，她術後醒來迷迷糊糊下回家，並沒有自覺被猥瑣。疑犯竹沢在今年4月因讓20多歲女性員工服下睡眠藥、猥瑣對方而在7月1日被捕，算上這次已經是第4次被捕。成為揭發一連串事件契機的犯行發生在今年3月及4月，他分別對兩位20多歲的女部下在吃飯時或卡拉ok時，將有睡眠作用的藥物放入食物或酒中，目標失去意識後就將她帶回自己的家性侵犯。

其中一位女部下被侵犯後第二天在疑犯竹沢家醒來時還未發現自己被性侵，更被竹沢以醒酒為由，帶她返診所訛稱吊鹽水，其實再次下藥、侵犯她。另一位女部下凌晨時分在他家裡醒來後，感覺到下體有違和感，懷疑自己被性侵；與朋友商討後便到警署報案，最終揭發犯行。

前整容院長43歲竹沢章一（NEWSポストセブン）

35歲的A小姐就向《NEWSポストセブン》爆料指，她在2016年10月已被竹沢已同樣手法性侵。當時竹沢自稱是伊朗與日本的混血兒，在社交平台上以「竹沢アラン章一」身份活動，但事實上他只是染了金髮的純日本人。兩人在Facebook混血兒群組認識後，便約定一起出外。A小姐在與他進食期間被下藥，覆述自己不知何時「斷片」，恢復意識時已被脫光在竹沢床上。之後她在不斷失去並恢復意識之間，感覺到對方改變體位多次侵犯她，身上佈滿對方的吻痕及瘀傷，還被他在體內射精。最終到第二天早上，喝了對方給她的水才終於恢復理智。當時兩人都有另一半，A小姐在一次收到竹沢女友的威脅短信時便將他封鎖，再沒有聯絡。看到新聞時便驚覺疑犯正是數年前侵犯她的人......

竹沢在網上自稱是伊朗日本混血兒（NEWSポストセブン）

竹沢被捕後承認犯行，解釋自己是「與交往對象分手，精神狀態變得奇怪」才犯罪，而侵犯女部下的動機則是自己「對她有好感」。有不少網民在報導曝光後表示，醫生犯下性罪行時就應該立刻被剝奪牌照，避免有更多患者受害。而且因為已經不是第一次有日本醫生被發現性侵犯患者，有網民亦認為應該對醫生進行嚴謹審查，牌照也應改成更新制，在通過評估後才能繼續持牌營業。

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