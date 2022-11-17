G20｜意大利總理梅洛尼接受習近平邀請訪華

意大利新任總理梅洛尼星期三（11月16日）接受中國國家主席習近平邀請訪華。



據法新社報道，意大利政府16日晚間發聲明說，意大利新任總理梅洛尼當天在印尼峇里島舉行的二十國集團（G20）峰會，與中國國家主席習近平進行會晤。這是習近平與梅洛尼的首次會面。

根據意大利政府發布的聲明，梅洛尼重申羅馬旨在推動「共同經濟利益」，並將增加意大利對中國的商品出口。兩人也談論歐盟與中國的關係，「希望能恢復雙邊關係」。

梅洛尼也堅稱，重啟所有溝通管道的重要性，包括針對人權議題。

習近平在會面結束時邀請梅洛尼訪華，而她接受了邀請。據意大利媒體報道，兩人進行了一小時的會談。

另據新華社報道，習近平在會面時強調，中方願同意方繼續在二十國集團等多邊平台加強溝通協調，深化團結合作，弘揚真正的多邊主義，攜手應對全球經濟等重大挑戰。當前形勢下，推動中歐關係行穩致遠具有重要意義。希望意方為歐盟堅持奉行獨立自主的積極對華政策發揮重要作用

習近平表示，中方堅持高水平對外開放，願進口更多意大利優質產品，歡迎意大利擔任2023年中國國際消費品博覽會主賓國。

習近平指出，中意同為文明古國，互為全面戰略夥伴，擁有廣泛共同利益和深厚合作基礎。雙方應該傳承和發揚友好傳統，理解和支持彼此核心利益和重大關切，求同存異，擴大共識，為不同社會制度、不同文化背景國家發展關係樹立表率。

梅洛尼表示，她非常高興有機會同習近平會面。意中都是文明古國，友好交往歷史悠久。意方對兩國文化和旅遊年活動感到滿意，願繼續推進兩國貿易、文化等領域交流合作。

梅洛尼說，意方不贊同陣營對抗，認為各國應該尊重彼此差異和分歧，加強團結，致力於對話交流，增進相互了解。中國是世界大國，亞洲在全球分量中越來越重，意方希望同中國在聯合國、二十國集團等框架下密切協作，更加有效應對當今世界面臨的各種緊迫挑戰。

本文獲《聯合早報》授權轉載

