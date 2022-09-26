意大利大選｜中國大使館：堅決反對借台灣問題說事

意大利議會選舉9月25日舉行，意大利兄弟黨（Brothers of Italy）黨魁梅洛尼（Giorgia Meloni）有望成為意大利首位女總理，她曾在大選前稱若能領導新一屆政府，將推動更多意台雙邊合作，中國駐意大利使館對此表示強烈不滿。



中國駐意大利使館發言人9月23日在使館網站上發表聲明稱，中方注意到一些涉台負面言論，借台灣問題說事、鼓譟對華強硬。中方對有關言論表達強烈不滿和堅決反對。

發言人指出，台灣是中國不可分割的一部分，台灣問題事關中國主權和領土完整，純屬中國內政，不容任何外來干涉。一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，是中國與包括意大利在內的所有國家建立和發展外交關係的政治前提和基礎。我們敦促相關人士認識到台灣問題的高度敏感性，切實遵守一個中國原則，避免向“台獨”分裂勢力發出錯誤信號。

發言人又稱，無論國際局勢如何變幻，堅持開放合作、互利共贏始終應成為中意關係發展的主流。中方高度重視發展對意大利關係，願與意方共同把握好中意全面戰略夥伴關係正確發展方向，堅持相互尊重，維護中意友好，加強經貿、文化、旅遊等各領域互利合作。期待意大利各界朋友在推動中意關係方面繼續發揮更多積極作用。