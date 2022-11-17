習近平在APEC工商領導人峰會發表書面演講

中國國家主席習近平11月17日下午應邀在曼谷舉行的亞太經合組織工商領導人峰會上發表題為《堅守初心 共促發展 開啟亞太合作新篇章》書面演講，強調中國將堅定不移推動構建亞太命運共同體，為亞太穩定繁榮作出更多貢獻。



習近平指出，世界又一次站到十字路口。世界向何處去？亞太怎麼辦？人們必須給出答案。過去幾十年，亞太成員經濟發展取得了不凡成就，亞太經濟合作為地區發展注入強大動力，有效提升了人民福祉。經驗彌足珍貴，初心需要堅守。

要走和平發展之路。擺脫了冷戰陰霾，亞太地區特別是中小經濟體步入奔向現代化的快車道，「亞太奇蹟」才應運而生。亞太地區不是誰的後花園，不應該成為大國角斗場。任何搞「新冷戰」的圖謀，人民不會答應，時代不會允許！

要走開放包容之路。幾十年來，亞太經合組織秉持開放的區域主義，堅持多樣性、非歧視原則，構築了包容普惠的地區合作架構。正是憑藉這種胸襟和格局，亞太地區才得以在區域經濟一體化方面走在時代前列。阻滯甚至拆解亞太地區長期形成的產業鏈供應鏈，只會使亞太經濟合作走入「死胡同」。

要走和衷共濟之路。長期以來，亞太地區堅持同舟共濟、共克時艱，在合作中形成共同體意識，成為實現不斷發展的深厚根基。要加強合作，互相支持，互相幫助，推動亞太經濟走在世界經濟復甦前列。

習近平強調，新形勢下，我們要汲取歷史經驗和教訓，因應時代挑戰，堅定推進亞太區域經濟一體化，共同開拓發展新局面，構建亞太命運共同體。

第一，築牢和平發展的根基。遵循聯合國憲章的宗旨和原則，樹立共同、綜合、合作、可持續的安全觀，共同反對冷戰思維和陣營對抗，搭建亞太安全架構。

第二，堅持以人民為中心的理念。注重在經濟發展中保障民生，培育包容性發展環境。亞太發達經濟體要積極支持發展中經濟體，構築團結、平等、均衡、普惠的新夥伴關係。

第三，打造更高水平的開放格局。推進亞太自由貿易區進程，全面深入參與世貿組織改革，推動《區域全面經濟夥伴關係協定》、《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》、《數字經濟夥伴關係協定》相互銜接，構建開放型亞太經濟。

第四，實現更高層次的互聯互通。以亞太經合組織互聯互通藍圖為指引，有序推動硬件聯接、軟件對接、人員往來。中國將積極推進共建「一帶一路」同各方發展戰略對接，共同建設高質量亞太互聯互通網絡。

第五，打造穩定暢通的產業鏈供應鏈。遵循經濟規律，堅持市場原則，打造便利、高效、安全的亞太產業鏈供應鏈。共同反對單邊主義、保護主義。

第六，推進經濟優化升級。加速科技創新和制度創新，培育新經濟、新業態、新商業模式，實現亞太經濟數碼化轉型。堅持綠色低碳發展，拓展綠色產業和綠色金融，加快構建亞太綠色合作格局。

習近平深入闡釋了中國式現代化的基本特徵和本質要求，指出中國14億多人口實現現代化將是人類發展史上前所未有的大事。中國將堅持以人民為中心，使中等收入群體在未來15年超過8億，推動超大規模市場不斷發展。中國將繼續推進全體人民共同富裕，加大對全球發展合作的資源投入，推進落實全球發展倡議，構建全球發展共同體。中國將不斷提高人民物質生活和精神生活水平，弘揚全人類共同價值，為世界文明朝着平衡、積極、向善的方向發展提供助力。中國將促進經濟社會發展全面綠色轉型，共同構建人與自然生命共同體。中國在堅定維護世界和平與發展中謀求自身發展，又以自身發展更好維護世界和平與發展。

習近平強調，中國的發展受益於亞太，也用自身發展回饋亞太、造福亞太。中國將堅定不移推動構建亞太命運共同體，為亞太穩定繁榮作出更多貢獻。希望工商界朋友積極促進經濟合作，積極參與中國改革開放和現代化建設，為亞太和世界發展繁榮貢獻正能量。