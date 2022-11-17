APEC會議︱連日大型國際會議最後一站　亞太經濟合作會議焦點

在泰國曼谷舉行的亞太經濟合作會議（APEC）將在11月18至19日舉行，會上的一個重要議題，是討論受俄烏戰爭影響受能源及食品價格飆升，供應鏈中斷的問題。各國領袖舉行峰會也是焦點之一。



APEC會是繼東盟及二十國集團（G20）峰會後，亞洲大型國際會議的最後一站。多個參與國家在前兩個會議均有出席。

今屆APEC的一個焦點，是疫情後的經濟復甦，加上俄烏戰事衝擊能源及食品價格，如何應對通脹等議題會是焦點之一。另據日本共同社報道，各國政府將推動生物循環—綠色經濟概念為目標的復甦計劃，這會是APEC以來首個為環保及氣氛問題制定的全面目標。

圖為11月16日，泰國曼谷APEC舉行會場,，警察保安人員正在外邊巡邏。（AP）

鑑於各國在俄烏問題上的分歧，各國領導人會否在APEC後發表共同宣言仍是未知數。

日本共同社報道，首相岸田文雄預料在會上讉責俄羅斯的侵略，但同時會強調推廣潔淨能源的重要性，並通過完善供應鏈以確保地區穩定的能源供應。

地區政府的香港和台灣也是與會的代表，行政長官李家超已抵達泰國曼谷，他表示會加強香港與泰國的聯繫和經貿交流，說好香港優勢，吸引外資來港營商、招攬各地人才來港發展。

領導人會晤

除此以外，各國領袖會晤也是會場焦點。中國國家主席習近平與日本首相岸田文雄，在會議舉行前一天，即17日會舉行峰會，這是兩國領導人相隔3年後再度會晤。中日關係在近年下滑，首相岸田希望能藉會晤打破外交僵局，維繫兩國穩定關係。

圖為11月17日，泰國曼谷APEC的記者室，參加者正在準備。（AP）

習近平會在17及18日，分別與菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.，綽號：Bongbong），及新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）會面。

美國總統拜登（Boris Johnson）不會親自出席APEC，改由副總統賀錦麗（Kamala Harris）參加。共同社報道，賀錦麗將在會上闡述和宣傳美國在亞太地區的經濟議程，包括印太經濟框架，這是由美國主導，由13個國家組成的新合作組織。

APCE代表了全球貿易的一半及60%的世界經濟，包括美國、加拿大、俄羅斯、中國、日本、韓國、澳洲、新西蘭、文萊、巴布亞新幾內亞、新加坡、印尼、泰國、菲律賓、馬來西亞、越南、墨西哥、智利、秘魯、香港與台灣。