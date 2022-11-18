APEC第29次領導人非正式會議泰國曼谷開幕

亞太經合組織第二十九次領導人非正式會議於11月18日在泰國首都曼谷拉開帷幕，持續至19日，主題為「開放、聯通、平衡」。



俄衛網18日稱此次峰會是在新冠疫情導致世界經濟出現危機以及主要參會國存在地緣政治分歧的背景下舉行。

峰會首日舉行領導人非正式會議，討論地區經濟平衡、包容和可持續增長問題，以及亞太經合組織領導人與賓客的對話，以及與工商諮詢理事會的對話。最後，泰國國王哇集拉隆功將接見代表團團長。

第二日主要討論地區的可持續貿易和投資，之後輪值主席國泰國舉行總結性新聞發佈會。

亞太經合組織由21個經濟體組成，其中包括19個國家——澳洲、汶萊、越南、印尼、加拿大、中國、馬來西亞、墨西哥、新西蘭、巴布亞新幾內亞、秘魯、俄羅斯、新加坡、美國、泰國、菲律賓、智利、韓國和日本，以及中國的兩個地區——香港和台灣。

澳洲、汶萊、越南、印尼、加拿大、中國、新西蘭、巴布亞新畿內亞、新加坡、菲律賓、智利、日本和中國香港的領導人確認參會。

馬來西亞、墨西哥、秘魯、俄羅斯、美國、台灣和韓國則派其他高官出席。例如，率領俄羅斯代表團的是第一副總理別洛烏索夫，美國代表團團長為副總統賀錦麗。法國總統馬克龍和沙特阿拉伯首相兼王儲穆罕默德受邀參會。

亞太經合組織的主要任務包括發展成員之間以及成員與非亞太國家之間的經貿合作；討論並制定各種機制，助力地區國家實現可持續發展，實現在應對氣候變化方面的目標，包括通過建設綠色經濟；合力打擊經濟方面的恐怖主義和國際犯罪；討論並制定應對地區經濟安全挑戰的措施等。近年來，新冠疫情後的經濟復蘇問題也被納入亞太經合組織議程。

曼谷峰會的討論重點是促進自由開放的貿易和投資，在疫情之後恢復亞太地區的互聯互通，以及在生物循環綠色經濟模式的基礎上促進經濟平衡、包容、可持續地增長。