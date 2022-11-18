佩洛西交棒｜縱橫眾議院35年成首位女議長　今年8月訪台灣最惹火

美國民主黨眾議院領袖佩洛西（Nancy Pelosi）11月17日宣布不再競逐眾議院民主黨領袖。現年82歲的佩洛西1987年首次當選眾議員，飽歷國會山莊內的風風雨雨，2007年更獲推舉為議長，成為第一名擔任眾議院議長的女性，也是目前唯一女議院議長。

佩洛西多年來對華立場強硬，當中以今年8月不顧中國政府反對、強行訪問台灣較矚目，事件引發中國在台海一帶進行一系列軍事演習。



佩洛西1940年3月26日出生於美國馬里蘭州（Maryland）巴爾的摩（Baltimore）一個天主教家庭兼政治家庭，12歲便首次出席民主黨全國代表大會，20歲還參與前總統甘迺迪（John F. Kennedy）的就職舞會。

她的父親小達歷山德羅（Thomas Ludwig John D'Alesandro Jr.）與哥哥達歷山德羅三世（Thomas Ludwig John D'Alesandro III）都曾任巴爾的摩市長，母親也是政治人物，幫助籌辦丈夫的競選活動。

佩洛西2013年曾在Twitter透露，她小時候如果聽媽媽的話，就會成為修女，但她有不同的計劃。

Mom, helping me reach my goals in school. At first she wanted me to be a nun, but I had different plans. #tbt pic.twitter.com/d1TFOH3IHy — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 8, 2013

她1963年與保羅佩洛西（Paul Pelosi）結婚後，一直在家照顧子女。兩人育有5名孩子。

在佩洛西47歲、1987年的時候，她最小的孩子已在就讀高中。當時一名女議員罹患癌症，臨終時鼓勵佩洛西競逐其職位。佩洛西最終擊敗對手，當選加州三藩市的聯邦眾議員，從此展開迄今的國會議員生涯。

她2003年成為眾議院民主黨領袖，但當時民主黨在眾院是少數黨。經過2006年的中期選舉，民主黨取得多數議席，佩洛西以多數黨領袖身分，於2007年1月順利成為眾院議長。

民主黨在2011年喪失眾院多數席位，她再次成為少數黨領袖，直到2019年1月再度出任議長至今。

保羅佩洛西10月28日在寓所被一名歹徒用鎚仔襲擊。當地多個傳媒指，保羅遇襲前，歹徒曾高呼「南西（Nancy）在哪裏？」

佩洛西11月7日、美國中期選舉前一天稱，自己的政治前途受保羅遇襲影響，但未明言自己會否尋求連任民主黨領袖。