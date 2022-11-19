馬來西亞大選5大看點　多黨混戰充滿變數

馬來西亞政局持續紛亂，三年內換了三位首相；國會議員一再跳槽，政治聯盟結了又散，令來屆大選充滿各種變數。

馬來西亞首相伊斯梅爾（Ismail Sabri Yaakob）10月10日宣布解散國會，準備舉行第15屆全國大選，意味着以巫統主席阿末扎希（Ahmad Zahid Hamidi）為首的「官司派」取得第一步勝利。



▼馬來西亞大選11月19日舉行▼

2018年大選在野陣營希望聯盟（希盟，PH）大勝，馬國出現獨立以來的第一次「變天」。國民陣線（國陣，BN）首次失去政權後，馬國政局持續紛亂，三年內換了三位首相；國會議員一再跳槽，政治聯盟結了又散，令來屆大選充滿各種變數，其中，有五大看點：

1.巫統分裂馬來票分散？

巫統已分裂成官司派和官職派，支持黨主席阿末扎希的官司派，如願迫使也是巫統副主席的伊斯梅爾在今年解散國會，佔得上風。

接下來阿末扎希會否通過他身為黨主席所掌握的大選候選人委任權，進一步打壓官職派領袖，包括伊斯梅爾、衛生部長科學部長凱里（Khairy Jamaluddin）、國防部高級部長希山慕丁（Hishammuddin Hussein）等，直接影響巫統能否在大選時團結一致。

如果巫統的分裂擴大及深化，支持者也會跟着分化，這對可能受到土著團結黨和伊斯蘭黨聯手攻擊的巫統選情不利。根據過去幾屆大選的結果，巫統以外的馬來政黨如果表現不俗或打敗巫統，多半是馬來票分散所致。

不過，如果在野陣營也不團結，同樣會被馬來票分散影響。 2018年大選後的幾場補選和州選數據顯示，如果在野各黨團結，避免多角戰，他們在一些選區的得票總和是超過國陣及巫統的。

來屆大選，巫統會意識到這點而拋開分歧，槍口一致對外？還是各派係為了鞏固本身勢力或打擊對手而出現「扯後腿」情況？

馬來西亞前首相納吉布2022年8月到法院聽取判決時，受大批傳媒及支持者包圍。（AP）

2.納吉布入獄影響猶在？

前首相納吉布（Najib Razak）因貪腐案坐牢，來臨大選無法參選，捍衛他的彭亨州北根區國會議席，但彭亨是納吉布的政治堡壘，他在北根老樹盤根，地方實力雄厚，即使納吉布受困鐵窗，不表示人走茶涼。

一般相信，巫統會派一名代理人代表納吉布在北根國會選區上陣，盛傳最可能的人選是納吉布的長子莫哈末尼查（Mohamad Nizar Najib），他是巫統北根區青年團團長。由兒子或親信代表納吉布上陣的好處是，如果國陣和巫統大勝，並且為納吉布爭取到特赦，這個人就可以辭職，製造補選，讓納吉布重返國會，甚至是再當首相。

因此，來屆大選彭亨州整體的選情，以及代表納吉布上陣的候選人能否大勝，都可以看出納吉布坐牢會否真的影響巫統的支持率。國陣和巫統要繼續贏得彭亨州政權不難，關鍵是贏多少。如果得票不多或多數票差距不大，說明一馬案和貪腐課題依舊衝擊著納吉布和巫統。

馬來西亞大選：人民公正黨主席安華在這次選舉再次參選，圖為2022年11月16日他出席拉票活動（Getty）

3.在野陣營如何迎戰？

2020年喜來登事件導致希盟政府倒台後，前首相馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）和希盟主要領袖，特別是人民公正黨主席安華（Anwar Ibrahim）的聲望，可說是一天不如一天。

馬哈蒂爾和安華這對政治宿敵，在反目20年後再次合作，儘管贏得勝利，但最後還是因為同一個問題：馬哈蒂爾究竟要不要交棒給安華，導致合作破裂。在來屆大選，即使在野陣營能再次整合，穩定性也將備受質疑，選民的信心早已大打折扣。

希盟執政22個月可說是毫無政績，讓支持者失望不已。這可能促使游離選民不願再給希盟機會，希盟的傳統支持者也可能因灰心而棄票。如果真的出現這種情況，來屆大選希盟不可能再入主中央。

如今各方關注的是，在野陣營會否合作，或以怎樣的形式合作對抗國陣。另外，在野陣營的首相人選會是誰？除了馬哈蒂爾和安華，還有其他人選嗎？

按目前形勢，國陣、希盟和國民聯盟（國盟，PN）三足鼎立。一般認為，沒有任何政黨或聯盟能單獨贏得過半議席執政，因此很可能會在選後再尋求合作或結盟，以組織政府。換言之，大選開票夜當晚可能出現懸峙議會的局面，無法馬上組織新政府。

4.經濟水災引發民怨？

首相伊斯梅爾今年6月遭「官司派」施壓，催促提早舉行大選時，曾以物價高漲為由，表明在通脹受抑制之前不宜大選。在星期一解散國會前，伊斯梅爾政府提呈了馬國歷來最龐大的財政預算案，總值3,723億令吉（約6,412億港元）。

這一份被視為伊斯梅爾政府競選宣言的財案，惠及各階級群體，尤其瞄準中低收入者，說明伊斯梅爾擔心近期大選，民眾會因高通脹壓力而不滿國陣。伊斯梅爾在推出財案，大派「糖果」後才宣布舉行大選，能否讓選民「感覺良好」，進而支持國陣，有待觀察。

此外，巫統不顧年底可能發生大水災，堅持要在今年內舉行大選可能引發民怨。

國陣，特別是巫統，在競選期間如何安撫選民，尤其是水災高風險區，如馬國半島東海岸的吉蘭丹、登嘉樓和彭亨州、西海岸的雪蘭莪州、吉隆坡，以及南馬的柔佛州選民的情緒，會是這次大選的焦點之一。

5.投票率左右選情？

2018年大選的投票率是82.32%，有超過1200萬選民投票，其中包括很多特地從海外回國投票的人。

馬國選民能在上一屆大選掀起「全民政治海嘯」，推翻執政60多年的國陣，高投票率及大量馬來選民投反對票是主要因素。當時選民對馬哈蒂爾領軍的希盟寄予厚望，踴躍投票支持。然而，希盟上台後，人民的日子並沒有如預期般改善；這幾年「政治青蛙」令政局動盪，選民以為尋求改變的一票，能給馬國帶來新氣象，結果卻是出現更多政治亂象。

巫統敗選後，不斷鼓吹馬來人大團結、指責華人為主的民主行動黨在主導希盟政府等，引起馬來人焦慮，讓這些人，尤其是過去一直支持國陣的人，開始懷念國陣和巫統。

非馬來選民，特別是華族選民，普遍上對希盟大失所望，對政治意興闌珊。很多華族選民在猶豫，來屆大選應否再給希盟一次機會；不少選民已萌生放棄的念頭，不打算投票。

根據歷屆大選的經驗，若投票率偏低，對原本的執政陣營有利。馬國2018年大選前，國陣一直是執政聯盟。如果參考2020年喜來登事件後的幾場州選，來屆大選投票率可能介於60%到70%。

2020年底的沙巴州選投票率是66.61%，去年砂拉越州選為60.67%、馬六甲州選65.85%，今年3月的柔佛州選僅54.92%，是這幾場選舉中最低的。

本文獲《聯合早報》授權轉載

