馬來西亞大選︱大馬學者看選舉：極可能出現懸峙國會

馬來西亞第15屆全國大選競選期已進入最後一天，多項民調都顯示希望聯盟（PH）、國民聯盟（PN）與國民陣線（BN）三大陣營選後都無法單獨執政，這可能導致大馬出現「懸峙國會」。



學者認為，如果各陣營選後無法合作組織政府，到時還可能出現比「懸峙國會（hung parliament）」更糟的情況，即「四分五裂」的國會。不過，各陣營選前不會公開與其他陣營討論選後合作事宜，因為這將影響自己的選情。所以陣營目前都全力衝刺以拿下更多議席，選後才能有更多談判籌碼。至於黨內或支持者反彈，也只能留到選後再安撫。

大馬的華社研究中心智庫（簡稱「華研智庫」）星期四（11月17日）發布調查報告指，大馬選民11月19日投票後，可能出現沒有任何陣營在國會擁有過半席次的結果，各聯盟到時都必須拉攏其他政黨，以湊足至少112席來組織新政府。

報告說，若只聚焦希盟、國盟與國陣三大聯盟，先不考慮其他地區的政治聯盟，那到時將有四種可能的組合，包括國陣與國盟、國陣與希盟、希盟與國盟，甚至是國陣、國盟、希盟三方合組大團結政府。

根據國際民調機構YouGov的民調，希盟目前的支持度有35％，領先國盟的20％與國陣的17％。大馬智庫默迪卡中心11月5日至8日進行的民調也得出類似結果，它發現西馬35％選民支持希盟，22％支持國盟，21％支持國陣。

默迪卡（Merdeka）的民調也發現，競選期開始後，國陣在西馬的馬來選民支持率從提名前的33％滑落至28％，國盟的馬來選民支持度則從提名前的20％增至35％。

大馬政治學者潘永強接受《聯合早報》訪問時說，這次大選後極可能出現懸峙國會，因為國盟的馬來選民支持度超過國陣。他指出，馬來選票分裂後，分布在國盟與國陣兩大陣營，但沒有一方過半。

潘永強指出，這屆大選如有懸峙國會，各陣營應該早有預判並進行沙盤推演，因此籌組聯合政府相信不會費時太久。 「如果是國陣與國盟重新組閣，同樣由馬來人主導，雙方支持者不會有太多意見。」

「如果希盟與國陣合作，希盟為重奪政權不會有太多異議。國陣向來有跟不同族群政黨合作的歷史，在政局穩定與族群和諧的說詞下，又能排除土團黨壯大，要說服支持者也不會太困難。」

大馬智庫國際戰略機構高級顧問陳貞團告訴《聯合早報》，希盟、國陣與國盟選前很可能已經個別私下討論選後合作事宜，但各黨在投票日前都不會承認，因為擔心這會影響選情。

他認為，各陣營在選前將繼續互相指責，同時全力拿下更多議席，以便選後能在組織政府時擁有更大發言權。至於與政敵合作可能引起的黨內與支持者反彈，陳貞團說：「只能留到選後才安撫了。當務之急是爭取更多議席。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

