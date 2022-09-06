世界盃2022｜卡塔爾開綠燈球迷終於有啤酒飲 供應時間地點設限制
撰文：黎建明
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世界盃2022將在兩個月後舉行，鑒於賽事主辦國卡塔爾對酒類嚴格限制，外界一直關注世界盃期間這些措施會否暫獲放寬。
路透社引述消息人士指，卡塔爾世界盃將容許持票球迷在比賽前3小時開始及比賽後1小時內購買含酒精啤酒，但比賽進行期間則禁止買酒。
2022世界盃今年11月首次在穆斯林國家卡塔爾上演，外界一直留意當地會否在世界盃期間放寬對酒類限制。美國著名啤酒生產商百威（Budweiser），擁有在賽事獨家發售啤酒的專利權，路透社消息指出，該品牌會在世界盃每個場館持票範圍外圍供應啤酒，但有別於其他國家慣常做法，球場觀眾席或場館大堂不會有含酒精啤酒賣，只能出售無酒精啤酒。
世界盃與啤酒的關係幾乎不可分割，今屆賽事是歷來首次由對酒類產品採取嚴格限制的穆斯林國家主辦，對這項由啤酒品牌為主力贊助商之一的賽事帶來重大挑戰，路透社引述消息人士稱，「當球場開閘，亦即是開賽前3小時，便會開始有啤酒賣，任何想喝啤酒的人都可以去買。比賽完結後的1小時內，球迷也可買到啤酒。」
此外，2022世界盃29日賽事期間，百威每天傍晚6時半至深夜1時均可在多哈市中心部分指定球迷區賣酒。以往各屆世界盃，球迷區內可全日供應啤酒。出售啤酒的時間與地點目前已落實，只剩下啤酒售價尚待討論。
百威啤酒發言人稱，「我們一直與國際足協和卡塔爾政府溝通，確保我們行動合符當地法規。」
現時在卡塔爾公眾場合喝酒屬違法行為，遊客不能帶酒類入境，亦不能在當地唯一酒舖買酒，只能在部分持牌酒店與夜店中喝酒。
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