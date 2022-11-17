世界盃2022｜卡塔爾一杯啤酒售價逾100港元＋每人限購4杯辣㷫球迷

2022卡塔爾世界盃決賽週11月21日（香港時間）在卡塔爾（Qatar）揭幕。主辦國卡塔爾雖就禁酒「鬆綁」，但有球迷在Twitter抱怨啤酒售價貴，且每人僅限購買4杯。



卡塔爾是伊斯蘭國家，禁止人們在公眾場合飲酒以及飲醉。政府因應舉行世界盃放寬一些限制，包括劃定球迷區，內有攤位售賣啤酒。然而有球迷在Twitter上投訴，稱啤酒不只賣得貴，還要「限購」。

百威啤酒（Budweiser）是本屆世界盃的官方贊助商。在球場和球迷區內，一杯500毫升的百威啤酒售價為約11.6英鎊（約108港元），無酒精版本售價為約7英鎊（約65港元）。

有網民留言揶揄稱，酒在英國也賣得不便宜，估不到世界盃會場的物價也跟倫敦一樣。

世界盃行政總裁艾卡達（Nasser al-Khater）曾稱，卡塔爾球場和球迷區內的啤酒價格，會比市面的低得多。

英國《衛報》則稱最終球場和球迷區內的啤酒售價高於預估。

另一件或對球迷構成不便的事，是本週較早時，因卡塔爾王室提出要求，百威啤酒設於8個球場的啤酒站被要求移至球場外較不顯眼的地方。sportspromedia.com稱，王室擔心在當眼處出售啤酒會影響當地人，構成潛在的安全問題。